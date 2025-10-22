Nagy verést kapott a Fradi kézicsapata Portugáliában

A Ferencváros 38-25-re kikapott a Benfica otthonában a férfi kézilabda Európa Liga első csoportkörének második fordulójában, kedden.

A vendégek keretéből Lékai Máté és Tóth Péter hiányzott. Csapatuk hét-nyolc perc után találta meg a portugálok nyitott védekezésének ellenszerét, és hat perc alatt 4-1-es sorozatot produkált, amelynek végén a meccs során először – és utoljára – vezetett. Támadásban tudatosan lassította a játékot a Ferencváros, amelynek egy ideig a védekezése is jól működött. A labdaeladásokat azonban hatékonyan használták ki a hazaiak, és a 18. perc elején megint kettővel jobban álltak. A hullámvölgy tartósnak bizonyult, négy gólra nőtt a különbség, amit a magyarok megfeleztek a szünet előtt, írja az MTI.

A második félidőt sokkal jobban, sokkal kevesebb hibával kezdte a Benfica, amely 24-18-ra elhúzott, ezzel a 36. percre eldöntötte a meccset. A vendégekből hiányzott a meccs első harmadában látott átütőerő, ráadásul mivel többször is hibáztak a létszámfölényes támadások során, a portugálok az üresen hagyott kapuba találtak és a 44. percben már tízzel vezettek.

Volt egy 15 perces időszak, amit 11-3-ra nyert meg a Benfica, amely a vártnál is nagyobb különbséggel győzött.

Nagy Bence kilenc, Ancsin Gábor öt góllal, Borbély Ádám három, Győri Kristóf két védéssel zárt. A túloldalon a volt veszprémi Mikita Vajlupov kilenc, Alejandro Barbeito és Ander Labayen Izquierdo hat-hat találattal, Gustavo Capdeville hat, Rangel Luan da Rosa öt védéssel vette ki részét a sikerből.

„Egyértelmű, hogy egy jobb csapat ellen játszottunk. Spanyol, portugál és izlandi válogatott kézilabdázókkal, nyolc-tíz Bajnokok Ligája- vagy Bajnokok Ligája-szintű játékossal találkoztunk. Ennek ellenére az első félidőben sok mindent megoldottunk, de ebben szerintem fejben nagyon elfáradt a társaság. Utána túl sok ziccerhiba volt, egy védéssel hoztuk le a második félidőt, ami egyértelművé teszi az eredményt ilyen ellenféllel szemben. Védekezésben most mindenki megtapasztalhatta, hogy milyen az, amikor úgy csinálják meg az egy az egy elleni szituációt, hogy utána még tudnak jól dönteni. Ezek a játékosok képesek erre, ezért járnak előttünk” – értékelt Pásztor István.

Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló FTC a következő fordulóban, november 11-én a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt foglalkoztató német MT Melsungen vendége lesz, amely kedden 26-25-re nyert a svéd HF Karlskrona vendégeként. Bartucznak 14 védése, Siposnak egy gólja volt.

Lukács Péter 11 góllal a norvég Elverum HB legeredményesebb játékosa volt az izlandi Knattspyrnufélagid Fram otthonában 35-29-re megnyert meccsen. Klubtársa, Máthé Dominik háromszor talált be. Imre Bence egy gólt lőtt a Német Kupa-címvédő THW Kielben, amely otthon 34-21-re verte a lengyel KPR Ostrovia Ostrow együttesét.

A csoportok első két helyezettje jut tovább a második csoportkörbe.