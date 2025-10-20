„25 éve úgy éreztük, a lányok túl izmosak lettek” – magyar sikerekkel tarolt a Fitparádé

A Testnevelési Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportcsarnokában rendezték meg a 2025-ös NPC Worldwide FitParade Eagle Classic Open Regional versenyt, ahol női és férfi kategóriákban egyaránt látványos mezőny lépett színpadra.

A Fitparádé szombati napja a nőies szépség, a férfias erő és az esztétikus forma ünnepe volt: több mint 400 versenyző kápráztatta el a közönséget a budapesti sportcsarnokban. Buranits Ildikó, a Fitparádé promótere a verseny után elmondta:

„Fantasztikus volt, hihetetlenül magas színvonalú versenyt zártunk. Rengeteg országból érkeztek indulók, és három versenyünkön több mint négyszázan léptek színpadra. Nagyon büszke vagyok a csapatra, és arra is, hogy a közönség végig kitartott. Egy ingyenesen látogatható expo is kísérte a rendezvényt, amely igazi látványosság volt.”

A promóter kiemelte, hogy a Fitmodel-kategória volt az egyik legkülönlegesebb eleme a szombati napnak:

Eszméletlenül gyönyörűek az indulók, sehol Európában nincs ennyi Fitmodel.

Ez az a kategória, amelyet 25 éve a Fitparádén indítottunk el, mert akkor úgy éreztük, a lányok túl izmosak lettek, és vissza akartuk hozni a ‘fit and beauty’ eszméjét. Ez adta a Fitparádé erejét az elmúlt két és fél évtizedben.”

A magyar versenyzők kiemelkedően teljesítettek, több kategóriában is hazai győzelem született.

A győztesek Women’s Bikini Open Overall

Abszolút bajnok: Csontos-Földesi Nóra

2. Tóth Kitti

3. Sabina Vokounova Women’s Fit Model Open Overall

Abszolút bajnok: Király Patrícia

2. Kovács Nikolett Men’s Physique Open Overall

Abszolút bajnok: Mezei Roland

2. Pavol Vavra Men’s Bodybuilding Open Overall

Abszolút bajnok: Sebestyén Dávid

2. Molnár Dávid

3. Libor Blanárik

Vasárnap a profi kártyákért (IFBB Pro Card) harcoltak a versenyzők, és sikerrel járt a magyar Csontos-Földesy Laura, aki nap közben a Women’s Bikini kategóriában szerezte meg a hőn áhított profi státuszt.

Este két profi versenyt is rendeztek a Fashion Street FitParade Irondiva Pro keretében, ahol a friss profik már a legmagasabb szinten is bemutatkozhattak. A magyar lányok kiválóan teljesítettek: Csontos-Földesy Laura rögtön első profi versenyén negyedik lett, Zakariás Laura az ötödik, Kátai Luca pedig a hatodik helyen végzett.

A győzelmet Csicsay Viktória szerezte meg, aki ezzel a FitParade Hungary Pro Women’s Bikini kategóriájának bajnoka lett. Csicsay sikere egyáltalán nem meglepetés, hiszen alig egy héttel korábban Las Vegasban, a világ egyik legnagyobb profi versenyén, 71 induló között a legjobb európaiként a 15. helyet szerezte meg.