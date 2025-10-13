Mindent vittek a magyar vitorlázók az L30-as vébén

Kisajátították a dobogót a magyar vitorlázók az idei L30 világbajnokságon.

Összesen 15 hajó vágott neki az utolsó, tizedik futamnak az olasz San Remo városánál, ezek közül hét egység legénysége is magyar volt. Ideális körülmények között rendezték a zárónapot, ezen pedig a Black Sheep csapatát végül kizárták, így végül a Tranquilo nyerte a világbajnokságot. Második helyen zárt a címvédő Present Perfect, míg a kizárt Black Sheep harmadik helyen zárt. Valamennyi hajó magyaroké volt.

Corinthian kategóriában is magyar sikert ünnepelhetünk, a Happy Merida Team magabiztosan verte a mezőnyt.