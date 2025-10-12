Két másodperccel a vége előtt lőtte a Fehérvár a bajnokverést jelentő gólt

A Fehérvár AV19 az utolsó pillanatokban ütött góllal 3-2-re legyőzte a vendég, címvédő Salzburgot az osztrák jégkorongliga alapszakaszának vasárnapi játéknapján.
A székesfehérvári összecsapáson az első két harmadban mindkét csapat egyaránt egyszer-egyszer volt eredményes, a magyar együttes aztán a harmadik szakasz vége előtt két másodperccel, Anze Kuralt emberelőnyben ütött góljával csikarta ki a győzelmet. Érdekesség, hogy az utolsó harmadban a Fehérvár csupán négyszer lőtt kapura, míg az osztrákok 13-szor.
A hazai gárda 2024. január 12. óta először verte hazai pályán a Salzburgot, és ezzel idén négy győzelemmel és öt vereséggel áll.
A liga másik magyar csapata, az újonc Ferencváros simán, 6-0-ra legyőzte a vendég Voralberget. Az FTC legeredményesebb játékosa a kétgólos finn Jussi Tammela volt, míg Nagy Kristóf 22 védéssel zárt. A budapesti együttes mérlege ezzel a Fehérvárhoz hasonlóan négy győzelem és öt vereség.
Eredmény, osztrák jégkorongliga:
Hydro Fehérvár AV19 – Red Bull Salzburg (osztrák) 3-2 (1-1, 1-1, 1-0)
a Fehérvár gólszerzői: Bartalis (7.), Kulmala (23.), Kuralt (60.)
FTC-Telekom – Pioneers Vorarlberg Feldkirch (osztrák) 6-0 (2-0, 3-0, 1-0)
a Ferencváros gólszerzői: Coulter (13.), Tyni (18.), Sofron (21.), Kestila (25.), Tammela (25., 45.)
Erste Liga:
SC Csíkszereda (romániai) – Debreceni EAC 4-3 (0-0, 2-0, 1-3, 0-0, 1-0) – szétlövés után
Újpesti TE – FEHA19 5-4 (2-0, 2-1, 1-3)
Gyergyói HK (romániai) – Dunaújvárosi Acélbikák 5-4 (3-2, 1-0, 1-2)
Corona Brasov (romániai) – DVTK Jegesmedvék 6-2 (1-2, 3-0, 2-0)
A tabella:
1. Gyergyói HK 9 9 – – – 53-15 27 pont
2. Corona Brasov 10 6 – – 4 34-32 18
3. SC Csíkszereda 9 4 1 1 3 28-24 15
4. UTE 7 4 1 – 2 29-25 14
5. FEHA19 9 4 – 1 4 25-32 13
6. DEAC 9 2 – 3 4 28-30 9
7. DVTK Jegesmedvék 8 2 1 – 5 21-28 8
8. Budapest Jégkorong Akadémia HC 9 2 1 – 6 25-34 8
9. Dunaújvárosi Acélbikák 8 1 1 – 6 23-46 5