Két másodperccel a vége előtt lőtte a Fehérvár a bajnokverést jelentő gólt

A Fehérvár AV19 az utolsó pillanatokban ütött góllal 3-2-re legyőzte a vendég, címvédő Salzburgot az osztrák jégkorongliga alapszakaszának vasárnapi játéknapján.

A székesfehérvári összecsapáson az első két harmadban mindkét csapat egyaránt egyszer-egyszer volt eredményes, a magyar együttes aztán a harmadik szakasz vége előtt két másodperccel, Anze Kuralt emberelőnyben ütött góljával csikarta ki a győzelmet. Érdekesség, hogy az utolsó harmadban a Fehérvár csupán négyszer lőtt kapura, míg az osztrákok 13-szor.

A hazai gárda 2024. január 12. óta először verte hazai pályán a Salzburgot, és ezzel idén négy győzelemmel és öt vereséggel áll.

A liga másik magyar csapata, az újonc Ferencváros simán, 6-0-ra legyőzte a vendég Voralberget. Az FTC legeredményesebb játékosa a kétgólos finn Jussi Tammela volt, míg Nagy Kristóf 22 védéssel zárt. A budapesti együttes mérlege ezzel a Fehérvárhoz hasonlóan négy győzelem és öt vereség.