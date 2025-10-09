Vad ötletekre készül a NOB új elnöke, teremsportokkal erősíthet a téli olimpia

„Óriási a különbség a téli és a nyári olimpiák súlya között. A nyári olimpiákon az összes kontinensről, a világ minden országából érkeznek nemzeti olimpiai csapatok, 206 nemzeti olimpiai bizottság és a menekültek vettek részt nagy létszámú csapattal a legutóbbi, párizsi nyári olimpián. Ezzel szemben a téli olimpián sokkal kevesebb ország képviselteti magát, és a földrészek közötti egyensúly sincs meg” – fogalmazott Fürjes Balázs az MTI érdeklődésére.

Minden olyan törekvés üdvözlendő, amely a téli olimpiák programját szélesíti úgy, hogy azon több ország, több kontinens sportolója tudjon részt venni, onnan is, ahol az éghajlat, a jég és a hó hiánya miatt szinte kizárja azt, hogy a sportolók gyakoroljanak, felkészüljenek, elsajátítsák az adott sportágat.

Hozzátette, úgy véli, a mostani kezdeményezés jó irányba mutat. Erősíti a téli olimpiát, segíthet abban, hogy egyszer talán egyensúly jöjjön létre, és ugyanolyan nagy presztízsű esemény legyen, ugyanolyan sok, legalábbis hasonlóan sok ország részvételével, mint a nyári játékokon.

Fürjes Balázs utalt rá, hogy a terepkerékpár (cyclo-cross) és a mezeifutás is olyan sportág, amely minden földrészen, a világ összes országában elsajátítható, így sokkal szélesebb mezőny célozható meg ezekkel, és esetleg olyan országoknak ad lehetőséget a részvételre téli olimpián, amelyeknél ez korábban fel sem merülhetett.

„Öveket becsatolni! Arra készüljön mindenki, hogy ennél vadabb ötletek is elő fognak kerülni. Kirsty Coventry, a NOB frissen megválasztott elnöke négy új munkacsoportot állított fel, ebből az egyik az olimpiai programmal foglalkozik. Alaposan átnézi, hogy a nyári és a téli olimpiákon mely sportágak szerepelnek vagy szerepelhetnének.

Arra számítok, hogy a következő években olyan javaslatok is felmerülnek, hogy a teremsportok egy része esetleg ne inkább a téli olimpia programján szerepeljen-e, ezzel is erősítve a téli olimpiát, új országok részvételi lehetőségét behozva, a nézettségét is közelítve a nyári olimpiákéhoz

– írta a NOB magyar tagja.