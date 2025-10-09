Hogyan pótolhatja Marco Rossi az eltiltott Vargát és Sallait?

Mint tudjuk, régen még a nosztalgia is jobb volt, de annyit azért megállapíthatunk: a magyar válogatott csatárválasztéka a 2016-os Európa-bajnokságon felülmúlta a mostani merítést. És most nem a remek formában futballozó Varga Barnabásra gondolunk – az ő eltiltása és pótlása a cikk apropója –, hanem elsősorban a keretmélységre. Bernd Storck az Eb-n számíthatott

egy topligás centerre ( Szalai Ádám ),

), egy regnáló lengyel gólkirályra ( Nikolics Nemanja ),

), egy topligás múltú középcsatárra ( Priskin Tamás ),

), egy világjáró, pályafutása nagy részét a topkategória alatti, ám a magyarnál erősebb ligákban töltő támadóra ( Németh Krisztián ),

), valamint az NB I-es gólkirályra (Böde Dániel).

Most Marco Rossi az örmények elleni meccset sárga lapok miatt kihagyó Varga Barnabás mellett Tóth Barnát (Paks), Gruber Zsombort (FTC) és Lukács Dánielt (Puskás Akadémia) hívta meg csatárnak. A nemrég Lengyelországba szerződött Molnár Rajmund (Pogoń Szczecin) inkább szélső, Sallai Roland pedig ugyan rendkívül sokoldalú, ám az örmények elleni vb-selejtezőről eltiltás (piros lap) miatt ő is lemarad.

Ha hozzávesszük ehhez azt, hogy a kapuból Dibusz Dénes dőlt ki (helyette valószínűleg a portugálok ellen is védő Tóth Balázs kerül a csapatba), megállapíthatjuk:

fájhat a feje a szövetségi kapitánynak,

főleg amiatt, hogy az örmények ellen mindenképpen győznie kell a két szeptemberi selejtezőjén egyetlen pontot szerző válogatottnak.

Egy, csak egy center van talpon a vidéken

Érdekes kettősség kíséri végig Marco Rossi kapitányságát centerposzton: