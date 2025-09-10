kézilabdaférfi kézilabda bajnokok ligájakézilabda bajnokok ligájaveszprém hc
16 év után először bukta el BL-nyitómeccsét a Veszprém

HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP
2025. 09. 10. 20:44
A Veszprém 32-28-as vereséget szenvedett a dán Aalborg otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája első fordulójában.

A vendégek keretéből a sérült Yannis Lenne hiányzott,

az egyiptomi Jehia el-Dera viszont hosszú idő után játszott újra tétmérkőzést: tavaly október közepén a szintén dán Fredericia HK elleni BL-meccsen elszakadt a balátlövő térdszalagja.

A hazaiaknál Niklas Landin, Sander Sagosen és Alexander Blonz nem játszott. A meccs elején 6-3-ra elléptek a dánok, és mivel hatékonyabb volt náluk a kapusteljesítmény, a folytatásban magabiztosan őrizték előnyüket. Egészen a veszprémi kapuscseréig, mivel utána Mikael Appelgren védéseire alapozva a veszprémiek egy 5-1-es sorozat végén egyenlítettek (13-13).

A szünetben két találattal vezetett az Aalborg, a második félidőben pedig 11 percig felváltva születettek a gólok. A vége előtt 11 perccel még csak egy gól volt a különbség, de a veszprémiek játékából hiányzott az átütőerő a fordításhoz.

Egy 4-1-es sorozattal ismét elléptek a házigazdák, és úgy nyerték meg a találkozót, hogy egyszer sem voltak hátrányban a hatvan perc során.

Nedim Remili nyolc, Bjarki Már Elísson hat gólt lőtt, Mikael Appelgren nyolc, Rodrigo Corrales két védéssel zárt. A túloldalon Thomas Arnoldsen hat találattal járult hozzá a sikerhez, hárman öt góllal zártak, Fabian Norstennek pedig 18 védése volt. A két csapat kilencedik egymás elleni tétmérkőzésén négy veszprémi siker mellett ötödször győzött az Aalborg.

A Veszprém legutóbb 2009-ben veszítette el az első csoportmérkőzését a BL-ben – akkor a Rhein-Neckar Löwentől kapott ki –, azóta 13 győzelem és két döntetlen volt a mérlege a nyitómeccseken. A Magyar Kupa-címvédő Szeged csütörtökön a Fazekas Gergőt, Szita Zoltánt és Ilic Zorant foglalkoztató lengyel bajnok Orlen Wisla Plockot fogadja, a Veszprém pedig szeptember 18-án a francia HBC Nantes-ot látja vendégül a BL csoportkörében.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, A csoport:

Aalborg HB (dán) – One Veszprém HC 32-28 (17-15)
lövések/gólok: 49/32, illetve 50/28
gólok hétméteresből: 2/2, illetve 4/4
kiállítások: 4, illetve 8 perc

