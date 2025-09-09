„Szoboszlai világklasszis, óvatosnak kell lennünk vele” – így várják a portugálok a budapesti vb-selejtezőt

Senki nem emlékszik a második helyezettre, én pedig sosem leszek az

– szól Enzo Ferrari autóversenyzőtől a szállóigévé vált idézet.

A legendás Forma-1-es csapat alapítója persze könnyen beszélt, ő már eleve a világbajnoki címért harcolt, nem a részvételért. Magyarországon viszont mindenki emlékezne a játékosokra, ha összehoznák a második helyet, és utána pótselejtezőn kiharcolnák 1986 után a világbajnoki szereplést. Ehhez rendkívül jó alap lett volna megnyerni az első csoportmeccset Dublinban, de a 2-2-es döntetlennel sem kell vészharangokat kongatni, hiszen papíron ugyanaz maradt a feladat: Örményország ellen hat pontot szerezni, Budapesten pedig legyőzni az íreket.

Addig azonban akad még kihívás a magyar válogatott előtt, kedden például a sorozat egyik legnehezebb mérkőzése vár Marco Rossi csapatára: a bombaerős, friss Nemzetek Ligája-győztes portugál válogatott érkezik a Puskás Arénába. Cristiano Ronaldóék alaposan bekezdtek a selejtezőben, kíméletlenül átgázoltak Örményországon idegenben is, a világsztár duplázott, Joao Félix is két gólt lőtt, valamint Joao Cancelo is betalált.

Klasszisok, BL-győztesek mindenhol

Portugália keretében hegyekben állnak a topkategóriás játékosok, gyakorlatilag minden poszton kiemelkedő tehetséget küldhet pályára Roberto Martínez szövetségi kapitány. A portugál élvonal mellett a Serie A, a La Liga, a Ligue 1 és a Premier League is ad futballistát a csapatnak, de akadnak olyanok is, akik Ronaldóhoz hasonlóan egy szaúdi együttestől érkeznek a válogatottba. Bár a középcsatár egyértelműen a legnagyobb név, érdemes kiemelni, hogy

az Európát rommá verő Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győztes csapatából Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha is alapember, Goncalo Ramos pedig beugróként segít.