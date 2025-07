Vizes vb: Mihályvári-Farkasék is megküzdöttek az elemekkel a nyíltvízi versenyen

Élete első nyíltvízi világbajnokságán 69 induló közül a 13. helyen végzett 10 kilométeren Mihályvári-Farkas Viktória, aki tavaly váltott medencéről erre a szakágra, míg Juhász Janka a 31. helyen ért célba. A számot az ausztrál Moesha Johnson nyerte.

A nyíltvízi versenyek nem jelentenek túl jó reklámot eddig a szingapúri vébének, ugyanis az első hírek a túl szennyezett vízről és a halasztásokról szóltak, és ugyan szerdán már lehetett versenyezni, elég extrém körülmények fogadták a versenyzőket: nagy hőség, közel 31 fokos vízhőmérséklet (azon felül már halasztani kellene), óriáshajók által keltett hullámok.

Ilyen körülmények között versenyeztek helyi idő szerint délután a férfiak, majd később, még nagyobb hőségben és melegebb vízben a nők is. Betlehem Dávid a kilencedik, a címvédő Rasovszky Kristóf a 13. lett végül, utóbbi úgy nyilatkozott az M4-nek:

Párizs és a Szajna elég érdekes kérdést indított el a vízminőséggel kapcsolatban. Nem tesz jót egy versenyző felkészülésének, ha hajnalban még arra vár, hogy versenyezhet-e vagy sem. Az, hogy 4:30-kor felkelek, és azt nézem meg először, hogy lesz-e verseny vagy sem, reggel pedig, hogy délután lesz-e vagy sem, elég nehéz helyzet

– mondta Párizs olimpiai bajnoka, aki megjegyezte, vagy korábban kellene megtudni a vízminőség-vizsgálat eredményét, vagy megfelelőbb helyszíneket kellene keresni.

A női mezőny helyi idő szerint 16 óra után kicsivel ugrott be a vízbe, a távon a május végi Európa-bajnokságon aranyérmes Mihályvári-Farkas pedig elég jó tempót ment az elején, a második helyen haladt sokáig. Később aztán visszacsúszott a 18. helyig is, azonban egy harmincfős csoport nagyon egyben volt az elején, belátható távolságban maradt, ráadásul megtalálta magának kísérő társnak a brazil Ana Marcela Cunhát, aki nyert már olimpiát és számos világbajnoki címet, el is kezdtek feljebb kapaszkodni az élbolyra bő hat kilométer után. Ekkor jött egy kis hullámvölgy, a 13. helyen kezdte meg az utolsó kört, közel másfél perces hátránnyal.

Az elején közben kialakult egy négyfős csoport, amely meglépett a többiektől, de aztán az élen haladó Johnson hozott némi izgalmat a versenybe: az ideális iránytól kicsit letérve rossz irányba vitte az élbolyt, ami esélyt nyitott az üldözők számára. Johnsont végül ez sem zökkentette ki, a párizsi ezüstérmes megvédte világbajnoki címét 2:07:51-es idővel. az olasz Ginevra Taddeuccié lett az ezüstérem, a monacói Lisa Pou érte oda a dobogó alsó fokára.

Mihályvári-Farkas a 13. helyen végzett 3 perc 43 másodperces hátránnyal. Juhász Janka szinte végig a 30. hely környékén haladt, végül a 31. helyen ért célba.

Szerettem volna jobb helyen végezni ez tény, de nem lehetek elégedetlen, a csatákat megvívtam és megnyertem, hiszen végig úsztam. Van még bőven számom, ahol remélem, jobban kijön a felkészülés, amit elvégeztünk

– mondta az MTI-nek Mihályvári-Farkas, aki elárulta, egy pillanatra az is megfordult a fejében, hogy feladja a versenyt, amikor egyedül küzdött a hullámokkal, de a végén megérkezett mellé amerikai riválisa, így folytatta.

A 69 indulóból 15-en feladták menet közben, az egyéniben Európa-bajnok, csapatban világbajnoki arany- és ezüstérmes Lea Boy is többek közt, míg egy úszó a limitidőn túl ért célba.