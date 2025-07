Vizes vb: Betlehem és Rasovszky extrém körülmények között maradt le a dobogóról a nyíltvízi úszóknál

A német Florian Wellbrock nyerte meg a férfi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyét a szingapúri vizes világbajnokságon. A szám magyarjai sokáig az élbolyban haladtak, de a hajrá előtt kissé leszakadtak, Betlehem Dávid kilencedik lett, míg Rasovszky Kristóf pedig a 13.

Elég hektikus volt a verseny előélete. A nyíltvízi úszók ugyanis kedden kezdték volna meg a szereplésüket, azonban a víz túlzott szennyezettsége miatt előbb elnapolták a nők 10 kilométeres versenyét, majd a férfiak küzdelmeinek szerdai rajtját. Helyi idő szerint szerdán délelőtt derült ki, hogy végül elrajtolhat mindkét nem mezőnye a nap során, viszont a délutáni hőségben.

A férfiak kezdtek, Rasovszky pedig a szám legnagyobb sztárjaként, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédőként ugorhatott vízbe, míg Betlehem a tavalyi olimpián bronzérmesként zárt.

Nagy melegben, a 31 fokos határértéket súroló vízhőmérséklet mellett, hullámok között rendezték a versenyt, ez abban is leszűrhető volt, hogy a megszokottnál többet frissítettek a versenyzők. A magyarok hamar az élre álltak, eleinte ők diktálták a tempót, majd a szintén olimpiai és világbajnok Wellbrock állt az élre, Rasovszky és Betlehem egy darabig közvetlenül mögötte tempóztak, majd a verseny feléhez közeledbe kicsit hátrébb csúsztak.

A német a táv háromnegyedénél is még az élen állt, Rasovszky üldözte kitartóan, Betlehem pedig szintén az élbolyban haladt. A legnagyobb sztárok aztán az utolsó kör előtt szépen összerendeződtek, megérkezett előre Oliver Klemet és Gregorio Paltrinieri is, ott volt az orosz Gyenisz Adejev, illetve kisebb meglepetésre az osztrák Luca Karl is. Az utolsó bő másfél kilométer kezdetén Wellbrock az élen állt, a magyarok 14-15 másodperces hátrányban követték. A német klasszis rendíthetetlenül haladt a cél felé, Klemet pedig védekezett mögötte. Az utolsó kilométer előtt a nagy hajrát indító Betlehemnek volt már csak reális esélye az éremre, de ő is 19 másodpercre volt az első helyezettől, Rasovszky pedig hátrébb esett, már 50 másodpercen kívül volt a némethez képest.

🥇 Men’s 10km WORLD CHAMPION – 🇩🇪 FLORIAN WELLBROCK! pic.twitter.com/PDHUM10VR4 — World Aquatics (@WorldAquatics) July 16, 2025

Wellbrock és az utolsó bójáknál jó ütemben forduló Paltrinieri csatája döntött az aranyéremről, a német végül előbb ért be a célba 1:59:55-ös idővel. Jellemző a versenyre, hogy az időmérővel végig gondok voltak, sokáig nem tudtuk, ki végzett harmadikként, valamint Rasovszky hivatalos helyezésére is várni kellett. Végül az ausztrál Kyle Lee-é lett a bronzérem, Betlehem Dávidot a korábbi nyolcadik helyett kilencedikként hozták ki a végeredményben, Rasovszky Kristóf pedig a 13. lett.