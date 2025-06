„Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, de nekem most ez a helyes lépés” – 28 évesen visszavonul a magyar válogatott kézis

Bejelentette visszavonulását Bartók Donát ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes, 12-szeres felnőtt válogatott kézilabdázó.

A 28 éves jobbátlövő hétfőn a közösségi oldalán felidézte: Szegeden kezdett kézilabdázni, majd Tatabányán kezdte bontogatni a szárnyait, majd Vácott teljesedett ki. Még csak húszéves volt, amikor megkeresték a Bundesligából, és a TBV Lemgo szerződtette.

Mindig is arról álmodtam, hogy külföldön kézilabdázhassak, nyelveket tanulhassak, új kultúrákat ismerhessek meg, és megtudjam, mire vagyok képes. Soha nem a könnyebb utat választottam

– írta.

A válogatottban 2018 januárjában mutatkozott be és két Európa-bajnokságon is pályára léphetett. Két évvel később a spanyol Bidasoa Irún játékosa lett, majd a svájci Kadetten Schaffhausenhez szerződött, amellyel a bajnokságot és a kupát is többször megnyerte, néhányszor viszont komoly sérülésekkel bajlódott.

Eljött a váltás ideje. Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, hiszen volt kísértés, de nekem most ez a helyes lépés. Most elérkezettnek érzem az időt, hogy mindazt, amit a kézilabdától és az élettől kaptam, máshol kamatoztassam

– magyarázta Bartók. Hangsúlyozta: büszke arra az útra, amit bejárt, arra, hogy külföldön is kipróbálhatta magát, és arra, hogy viselhette a címeres mezt.