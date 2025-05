„A Tour de France szintje is elérhető a magyar körversennyel” – erre láthatja idén a Tour de Hongrie mezőnyét

Szakmailag elég nehéz változtatni a lebonyolításon, mert az elmúlt években magasra tették a mércét, ugyanakkor mégis van lehetőség további előrelépésre Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője szerint.

Még mindig van lehetőség előrelépnünk, azt látjuk, hogy a World Tour szintje, a Tour de France szintje is elérhető a magyar körversennyel

– mondta a Nemzeti Sporthíradónak a főszervező, aki szerint a most ide érkező sztárcsapatok és versenyzők olyan szintet képviselnek, amivel a párhuzamosan zajló Giro d’Italia mellett is felkeltik a hazai mellett a nemzetközi média érdeklődését is.

Eisenkrammer elmondása szerint két éve készülnek arra, hogy miben lehetne más az idén százéves verseny és példaként említette, hogy korábban még nem volt hétköznap budapesti szakasz, ha tekert a mezőny a fővárosban, azt hétvégén tette.

Ezelőtt száz évvel a Gellért térről indult a verseny, most is Újbuda, a Gellért tér lesz a rajt helyszíne

– mondta, majd beszélt arról, hogy a nulladik napon, kedden félnapos kerékpáros családi fesztivált rendeznek, amely során az érdeklődők a Tour de France-on hat szakaszon győztes, a sprintbefutóknál most is esélyes holland Dylan Groenewegennel, valamint az olimpiai negyedik Vas Kata Blankával találkozhatnak. 18 és 19 óra között zajlik majd a csapatbemutató, melyet az M4 Sporton is élőben lehet követni.

A 46. Tour de Hongrie-n 21 csapat 126 versenyzője indul, a mezőnyben lesz három magyar egység is: az Epronex-Hungary, a United Shipping és a Karcag Cycling ÉPKAR Team, illetve egy olasz bejegyzésű, de magyar névadó szponzorral rendelkező csapat, az MBH Bank Ballan CSB, magyarokkal a sorában. A szlovák Pierre Baguette-ben is teker majd magyar Pakot András személyében, az Euskatel-Euskadi spanyol istállóban pedig Dina Márton a csapat első embere.

Beszélt arról is, hogy a szervezők a városokkal, a rendőrséggel és a Magyar Közúttal együttműködve komoly előkészületeket tesznek annak érdekében, hogy a verseny balesetmentes legyen, sok helyen aszfaltoznak, útszakaszokat javítanak, járdaszigetet igazítanak vagy bontanak el, és ezek mind olyan beruházások, melyek a TdH után is jobbá-szebbé teszik városokat.

A szerdán kezdődő Tour de Hongrie-n az egyes állomásokon, szakaszokon rendeznek kísérőprogramokat amatőr bringásoknak, és a szervezők várják az utak mentére a szurkolókat.