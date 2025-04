Az olimpiai döntő előtt élte át a legnagyobb pánikrohamot a húgát gyászoló magyar úszó

„A húgom 2021 februárjában halt meg, és július végén volt az olimpia, úgyhogy ez már az olimpiai felkészülés időszaka volt bőven, amikor ez történt. Egy nagyon hirtelen dolog volt, nem volt semmi jele” – mesélte, hozzátéve, hogy őt egy dubaji edzőtáborban érte a hír.

„Még csak nem is voltam a közelben, hogy tudjak menni. Volt egy-két napom, amíg el kellett döntenem, hogy mit csinálok: felkészülök az olimpiára vagy gyászolok – nyilatkozta Telegdy-Kapás Boglárka.

A Blikk által szemlézett interjúban az úszó elmesélte, a felkészülés során megpróbálta félretenni a gyászt, de nem sikerült.

Akármennyire is félre akarja tenni ezt az ember, az ott van és bujkál benne, néha előtör. Nekem pánikrohamok formájában sűrűn megjelentek. És az olimpián is, az olimpiai döntő előtt is volt egy elég nagy. Sőt, szerintem akkor volt a legnagyobb vagy mélyebb pánikrohamom. Akkor az ott kicsúcsosodott