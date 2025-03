Tizenkét perc alatt két irányítót kellett ölben levinni a pályáról ugyanabból a kézilabdacsapatból

Hihetetlenül balszerencsésen alakult a Nantes kézilabdacsapatának szombati bajnokija.

A Chartres elleni mérkőzésen még csak tíz perc telt el, amikor 5-4-es hátrányban súlyos sérülést szenvedett Aymeric Minne. A francia válogatott irányító húzóember, de nagyon rosszul nézett ki, hogy társainak kellett a karjukban levinni a pályára. A Nantes ráadásul a Bajnokok Ligájában kulcsfontosságú meccs előtt áll, ha az utolsó fordulóban legyőzi az Aalborgot, akkor a második helyre ugrana, vagyis rögtön negyeddöntős lehetne.

De nem csak ez volt a francia csapat drámája. A Minne helyére behozott Lucas de la Bretéche mindössze 12 perce játszott, amikor egy felugrás utáni leérkezést követően a térdéhez kapott. Őt is ölben kellett levinni a pályáról.

And now also his successor, De La Breteche, is out. Unbelievably unlucky!#handball pic.twitter.com/QNzu2zOxkP

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) March 1, 2025