„Megpróbálom 200 méteren folytatni az országos csúcsdöntést!”

Takács Boglárka nem jutott be a döntőbe női 100 méteres síkfutásban szombaton a párizsi olimpián.

A 22 éves sprinter remekelt a pénteki előfutamban, egy századdal megjavította saját országos csúcsát, ami így már 11.10 másodperc. Az elődöntőben nem kapta el jól a rajtot, a táv második felén viszont bődületeset hajrázott és végül 11.26 mp-cel a hetedik helyen ért célba. A futamot Jefferson nyerte 10.99-cel megelőzve Talou-Smith-t (11.01). Ezzel sajnos nem sikerült bejutnia a késő esti fináléba, 18. helyen zárta az olimpiát.

„Nagyon élveztem ezt a futást is, az idő természetesen nem az, amit szerettem volna. Az időjárási körülmények most nem voltak annyira ideálisak, volt egy kis oldalszél, a többieknek sem lett olyan extra az idejük. Sajnálom nyilván, hogy az az eredmény, amit magamban érzek, akár már most elég lehetett volna, hogy kisebb csodával a döntőbe kerüljek” – mondta az M4 Sport kamerájának futama után Takács.

Az atléta arra is kitért, hogy egy kicsit izgult, amikor a futama előtt látta, kikkel fut majd együtt, de végül a teljesítményére ez nem volt hatással.

Amikor ott voltunk a call roomba, akkor körülnéztem, és láttam, hogy csupa olyan versenyző van, akinek kiváló ideje van, akkor megijedtem egy pillanatra, de egész hamar sikerült ezen átlendülnöm. Ez a futáson talán nem látszott, de magamnak jó hír, hogy kezdek hozzászokni ehhez a mezőnyhöz.

Takács Boglárka vasárnap ismét rajthoz áll, a délelőtti programban a 200 méter előfutamában és határozott elképzelése van arról, mit szeretne elérni.

„Talán, ami hiányérzet maradt bennem 100-on, azt megpróbálom belepakolni a 200-ba, és ott folytatni az országos csúcsdöntést!”