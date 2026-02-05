bíróságrendeletszigetszentmiklósszolidaritási hozzájárulás
Hiába az új rendelet, folytatódik a per a szolidaritási hozzájárulás ügyében

2026. 02. 05. 11:26
Nem szüntették meg Szigetszentmiklós szolidaritási adó ügyében indított perét.

A Budapest Környéki Törvényszék nem szüntette meg Szigetszentmiklós szolidaritási adó ügyében indított perét, írja a Magyar Hang. Litresits András, a települést képviselő ügyvéd a lapnak elmondta, hogy habár a per befejezésére kényszerítette volna a kormány veszélyhelyzeti rendelete az ügyben eljáró testületet,

Tergalecz Eszter bíró a tárgyalás elhalasztásáról döntött, és új időpontot tűzött ki május 19-re. 

A lap információi szerint Litresits a tárgyaláson azt mondta, hogy a friss kormányrendelet több ponton is alaptörvény-ellenes, Szigetszentmiklóst pedig a tisztességes eljárás jogától, a bíróságot pedig a független eljárás és döntés jogától fosztja meg.

Emlékeztetőül: a kormány egy kedd este megjelent rendelettel véget vetett az egyes önkormányzatokat sújtó szolidaritási adóval kapcsolatos jogvitáknak az ukrajnai háborúra hivatkozva.  A kormány előírta, hogy a 2023–2025. években esedékessé vált szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos folyamatban lévő pert a bíróság megszünteti. Szakértők a 24.hu-nak a rendelettel kapcsolatban azt mondták: minden bizonnyal a joggal való visszaélés klasszikus esetéről van szó.

„Alkotmányellenes jogszabályt nem alkalmazhatnak”

Az ügyvéd a Magyar Hangnak úgy fogalmazott:

Emlékeztettem a bíróságot, hogy ők csakis a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatók. Arra is kértem a testületet, hogy hagyják figyelmen kívül a rendeletet, hiszen alkotmányellenes jogszabályt nem alkalmazhatnak.

Az eljárás Szigetszentmiklót érinti, a település 2024-ben közel kétmilliárd forint szolidaritási adó befizetése miatt indított pert az alperes Magyar Államkincstárral szemben.

A tárgyaláson a lap szerint azzal érveltek, hogy sérült a tisztességes hatósági eljáráshoz való joguk, és a MÁK automatikusan, csupán sablon tájékoztatást kiküldve emelte le számlájukról az összeget. A MÁK ügyvédje a csütörtöki tárgyalás során azzal érvelt, hogy a bíróság nem hagyhat automatikusan figyelmen kívül egy kormányrendeletet, ha annak tartalmát alaptörvény-ellenesnek tartják, kérjenek inkább alkotmányossági normakontrollt, de mindenképp szüntessék meg az eljárást.

A Magyar Hang szerint az Államkincstár ügyvédje is sejthette, hogy erre nem fog feltétlenül sor kerülni, mert másik opcióként a felperes keresetének elutasítását is kérte. Az ügyben alkotmányossági normakontrollt kérő beadvány készül.

