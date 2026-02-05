Hordágyon vitték el a téli olimpiára készülő hódeszkást

sporttéli olimpiatéli olimpia 2026mark mcmorris
Hordágyon végezte a téli olimpiára készülő hódeszkás, Mark McMorris az edzését.

A Kanadai Olimpiai Bizottság közleménye szerint Mark McMorris edzés közben szenvedett balesetet. Ugyan ennél több részletet nem közöltek, a helyszínről tudósító újságok rögtön ismertették, hogy hordágyra is szükség volt.

A Kanadai Olimpiai Bizottság és a Canada Snowboard stábja gondoskodik McMorris gyógyulásáról. Amint további információk állnak rendelkezésünkre, tájékoztatjuk a közvéleményt

– áll a közleményben.

A 32 éves hódeszkás már a negyedik olimpiájára készült, 2014-ben Szocsiban, négy évvel később Phjongcshangban, majd 2022-ben Pekingben végzett a harmadik helyen a slopestyle versenyen, de nem a mostani az első súlyos sérülése. Egy 2017-es balesetben eltörte az állkapcsát és a bal karját, megrepedt a lépe, továbbá medencecsonttörést és bordatöréseket szenvedett.

