Török Gábor örül annak, hogy már a parlamenti választás előtt lehet arról beszélni, melyik választási eredményre mekkora az esély. A politikai elemző a Facebookon arra reagált, hogy megjelent a Partizán választási barométere, amely a szimulációnál mindig hét intézet (21 Kutatóközpont, Medián, Závecz Research, Nézőpont, IDEA, Publicus, Republikon) legfrissebb felméréseit veszi alapul. (A közvélemény-kutatási adatokból aggregált szimuláció ugyanezzel a módszertannal a 2022-es választásokat megelőző közvélemény-kutatások alapján a Fidesz győzelmi esélyét 80 százalékra tette.)

A az idei választások lehetséges öt kimenete most:

1. Tisza-kétharmad (legalább 133 mandátum)

2. Tisza sima többség (100–132 mandátum)

3. Nincs többség (senkinek sincs egyedül 100 mandátuma)

4. Fidesz sima többség (100–132 mandátum)

5. Fidesz-kétharmad (legalább 133 mandátum)

A választási barométer szerint nagyobb az esélye a Tisza Párt kétharmadának (21,6%), mint egy sima Fidesz-többségnek (12,1%). A legvalószínűbb Magyar Péterék (nem kétharmados) győzelme (56,2%).

Török Gábor saját tippjei

Azt írta: miután a jövőről szól, ez nyilván jelentős részben ködszurkálás, ami ugyanakkor egy választás előtt szinte elkerülhetetlen, és arra is jó, hogy akit érdekel a politika, átgondolja saját tippjeit. Ő jelenleg lényegesen nagyobb esélyt adna a negyedik forgatókönyvnek (a Fidesz sima többségének), határozottan többet, mint az elsőnek (a Tisza Párt kétharmados győzelmének). A Medián felmérése szerint a szavazókorú lakosság körében jelenleg többen tartják Magyar Pétert alkalmasnak a miniszterelnöki posztra, mint Orbán Viktort.

A politológus egyelőre nem reagált arra, hogy a 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatási adatai szerint a magyarok 55 százaléka azt gondolja: Lázár Jánosnak le kell mondania vécépucolós, cigányozós kijelentése után. Török Gábor a Törökülés legutóbbi adásában ugyanakkor emlékeztetett rá, éppen szokatlan bocsánatkérése mutatja, hogy a miniszter hibázott. Szerinte egyértelmű, hogy politikai kárt szenvedett a Fidesz, másként nem kellett volna Lázár Jánosnak visszavonulnia az ügyben.