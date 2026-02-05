A múlt héten nyilvánosságra hozott, körülbelül hárommillió Epstein-akta között szerepel egy bizonyos G. Maxwell által küldött email, ami a jelek szerint megerősíti, hogy valódi az a kép (lásd cikkünk végén), amelyen a hercegi címétől megfosztott Mountbatten-Windsor András a derekánál átöleli az akkor 17 éves Virginia Giuffre-t, az egykori amerikai szexuális ragadozó egyik áldozatát.

A szóban forgó emailt a 20 év börtönre ítélt Ghislaine Maxwell küldhette Jeffrey Epsteinnek. A befolyásos barátokkal rendelkező szexuális ragadozó korábbi partnere és bűntársa azt írta: „2001-ben Londonban voltam, amikor [kitakart név] találkozott több barátommal, köztük András herceggel. Készült egy fénykép, mert gondolom, meg akarta mutatni a barátainak és a családjának.”

Az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett emailben G. Maxwell azt állítja, nem tudott arról, hogy a lakásában „bármilyen helytelen dolog” történt volna. Az érintett nevét a levelezésben kitakarták, de a részletek arra utalnak, hogy Giuffre-ről van szó.

A 2025-ben öngyilkosságot elkövető Virginia Giuffre azt állította, hogy tinédzserkorában Mountbatten-Windsor háromszor létesített vele szexuális kapcsolatot. A volt herceg következetesen tagadta, hogy bármilyen bűncselekményben érintett lett volna, ennek ellenére több millió dollárt fizetett az őt szexuális erőszakkal vádoló Giuffre-nek, akivel állítása szerint soha nem találkozott.