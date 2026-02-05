Iman Helif a nemi vizsgálatról: Nem rejtegetek semmit

Iman Helif egy interjúban arról beszélt, hogy a párizsi olimpia előtt hormonkezelésen esett át, és tisztában van azzal, hogy nemi vizsgálaton kell átesnie, ha ott akar lenni Los Angelesben is, hogy megvédje a címét. Azt mondta, kész alávetni magát a procedúrának, nincs takargatnivalója.

A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) a 2023-as világbajnokságról kizárta a most 26 éves algériai bokszolót a megengedettnél magasabb tesztoszteronszintje miatt. Az IBA-tól ugyanakkor elvette az olimpiai boksztorna szervezését a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), amely engedélyezte, hogy Párizsban kötelek közé lépjen Helif, és meg is nyerte a 66 kilogrammos súlycsoport aranyérmét – a negyeddöntőben Hámori Lucát győzte le.

Imane Helif azóta is többször elmondta, hogy nőként született, nem transznemű, és ezt most a L’Equipe-nek is megismételte.

Női hormonjaim vannak. Az emberek pedig azt nem is tudják, de hormonkezelésen estem át, hogy lecsökkentsük a versenyzéshez a tesztoszteronszintemet.

Orvosok vettek körül, egy professzor figyelemmel kísérte a vizsgálatot. (…) A dakari olimpiai selejtező tornán nullára csökkentettem a tesztoszteron szintemet” – mondta Helif, aki megerősítette, hogy rendelkezik a férfiassággal összefüggő SRY génnel, amely normál esetben az Y-kromoszómán helyezkedik el, de egy hiba folytán az X-kromoszómára is kerülhet.

Helif olimpiai szereplését komoly indulatokat váltott ki világszerte, többen is elmondták a véleményüket, köztük a következő játékokat rendező Egyesült Államok elnöke, Donald Trump is, aki rendeletben szabályozta, hogy transzgender sportolók női mezőnyben ne versenyezhessenek 2028-ban.

„Mindenkit tisztelek, Trumpot is tisztelem, mert ő az Egyesült Államok elnöke. De nem torzíthatja el az igazságot. Nem vagyok transznemű, lány vagyok. Lányként nevelkedtem, lányként nőttem fel, a falumban az emberek mindig is lányként ismertek” – mondta Helif, aki nemi tesztnek is hajlandó alávetni magát, bár a tavalyi világbajnokság előtt a nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS) támadta meg a World Boxing azon döntését, hogy a jövőben nemi teszt elvégzéséhez kötötték a versenyzők indulását a női ökölvívómeccseken és versenyeken.

A következő olimpián, ha tesztet kell végeznem, akkor alávetem magam. Nincs ezzel semmi problémám. Már elvégeztem ezt a tesztet. Felvettem a kapcsolatot a World Boxinggel, elküldtem nekik az orvosi leleteimet, a hormonvizsgálataimat, mindent – de még nem kaptam választ. Nem rejtegetek semmit, nem utasítom vissza a teszteket

– mondta Helif az interjúban.