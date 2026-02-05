Soha annyi voksot nem kapott még képviselőjelölt a hajdúszoboszlói központtal működő egyéni választókerületben, mint a Fidesz-KDNP politikusa 2022-ben. Bodó Sándor néhány híján 27 ezer választópolgár bizalmát nyerte el, a szavazatok 60,61 százalékát megszerezte. A ciklusról ciklusra jobban teljesítő Bodó 9 százalékpontot javított a 2018-as eredményén is, ami igen erős felhatalmazást jelent. Az ellenzéki összefogás színeiben a második helyen befutó Kiss László mindössze 30,39 százalékot gyűjtött.

Ez alapján a választókerület nem számítana csatatérnek, kétesélyes, billegő körzetnek. Ugyanakkor ha a 21 Kutatóközpont minapi felméréséből indulunk ki, mely szerint a biztos pártválasztók között országosan 10 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt, úgy az intézet (a 2024-es EP-választás területi adataira építő) mandátumkalkulátora alapján a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös körzetben is

mindössze 1,5 százalékponttal vezet a kormánypárt. Ez pedig szoros versenyt vetít előre.

A Tisza ráadásul itt indítja Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnököt, honvédelmi szakértőjét és egyik legismertebb politikusát, akivel szemben tavaly több eljárást kezdeményeztek.

Innen kiindulva igyekszünk feltérképezni az esélyeket.