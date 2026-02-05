bodó sándorhajdúszoboszlóruszin-szendi romuluszcsatatér 2026
Belföld csatatér 2026

Ádáz küzdelemre készülnek Ruszin-Szendi körzetében, ahol a Fidesz eddig választásról választásra erősödött

24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 02. 05. 06:00
24.hu
Vasútbezárás és ázsiai vendégmunkások borzolják a kedélyeket az erősen jobboldali választókerületben, ahol a Tisza Párt az Orbán-kormány volt vezérkari főnökét küldi harcba. Nem lesz könnyű dolga: fideszes ellenfele legutóbb több mint 60 százalékot szerzett. Miért lehet mégis csatatér Hajdúszoboszló és környéke?

Soha annyi voksot nem kapott még képviselőjelölt a hajdúszoboszlói központtal működő egyéni választókerületben, mint a Fidesz-KDNP politikusa 2022-ben. Bodó Sándor néhány híján 27 ezer választópolgár bizalmát nyerte el, a szavazatok 60,61 százalékát megszerezte. A ciklusról ciklusra jobban teljesítő Bodó 9 százalékpontot javított a 2018-as eredményén is, ami igen erős felhatalmazást jelent. Az ellenzéki összefogás színeiben a második helyen befutó Kiss László mindössze 30,39 százalékot gyűjtött.

Ez alapján a választókerület nem számítana csatatérnek, kétesélyes, billegő körzetnek. Ugyanakkor ha a 21 Kutatóközpont minapi felméréséből indulunk ki, mely szerint a biztos pártválasztók között országosan 10 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt, úgy az intézet (a 2024-es EP-választás területi adataira építő) mandátumkalkulátora alapján a Hajdú-Bihar vármegyei 5-ös körzetben is

mindössze 1,5 százalékponttal vezet a kormánypárt. Ez pedig szoros versenyt vetít előre.

A Tisza ráadásul itt indítja Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnököt, honvédelmi szakértőjét és egyik legismertebb politikusát, akivel szemben tavaly több eljárást kezdeményeztek.

Innen kiindulva igyekszünk feltérképezni az esélyeket.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tíz kérdés, amiből megtudhatod, mennyit tudsz A Gyűrűk Uráról
Tombol a norovírus az olimpiai nyitómeccsére készülő finn hokicsapatnál
Mélyszegénységben élő emberekkel nyittattak számlát, hogy elrejtsék a bűncselekményekből származó 117 milliót
Orbán: Kiutasítjuk a kényszersorozásban részt vevő ukránokat
Így nem bocsátanak meg a tüntetők Lázár Jánosnak – képgaléria
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik