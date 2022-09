A szünet után összecsuklott a Szeged a BL-ben, csak a különbség volt a kérdés

Harmadik mérkőzését is elveszítette a Szeged a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A magyar bajnok ezúttal a Kiel vendégeként maradt alul 34-29-re.

A vendégek keretéből Luka Stepancic és Borut Mackovsek hiányzott, Bánhidi Bence pedig bár szerepelt a jegyzőkönyvben, de nem lépett pályára. A hazaiaknál Sander Sagosen, Sven Ehrig és Hendrik Pekeler nem szerepelt.

Az első félidő lényegében a szegedi visszakapaszkodásról szólt, a hazaiak ugyanis hamar vezettek 2-0-ra, és ugyan többször is kiegyenlített a Szeged (háromgólos hátrányt is sikerült ledolgozni), vezetnie először a 26. percben sikerült. A szűk előny még így is a németeknél volt az első félidő után 15-14.

A második félidő első perceiben nem volt egyszerű gólt dobni a csapatoknak, majd a Kiel elkezdte pörgetni a játékot és a 43. percben már ott tartott a meccs, hogy Weinhold találata után hattal vezettek a hazaiak (24-18). Jól megmutatta a meccset Wiencek gólja az 53. percben, amikor az Alilovicról kipattanó labdát két védő között szedte össze és dobta be az üres kapuba.

Egy szép szegedi gól:

A meccs egyik hőse Tomas Mrkva volt, a hazaiak kapusa 17 védést mutatott be. Mikler és Alilovic összesen 12 hárítást mutattak be, kettejüknek 26 százalékos volt a hatékonysága. Imanol Garciandia volt a szegediek legeredményesebb játékosa négy góllal.

A Szeged végül 34-29-es vereséget szenvedett, a Barcelona és a Nantes után a Kiel ellen is kikapott. Nem lesz könnyű a folytatás sem, sorozatban jön a Ferencváros, az Aalborg (a BL-ben), és a Veszprém.