Alonso gúnyosan mutogatott a kiesett Hamiltonnak az ütközésük után

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso már az első körben összekadt a Forma-1-es Belga Nagydíjon. Az esetnél Hamilton volt a ludas, aki túl agresszívan próbált bemenni Alonso elé, de végül a Mercedes brit klasszisa húzta a rövidebbet, mert az ütközés után fel kellett adnia a versenyt.

Az ütközés Alonso szemszögéből:

— Out of Context Lewis Hamilton (@noContextLH44) August 28, 2022

És a fenti kameraállásból:

— Out of Context Lewis Hamilton (@noContextLH44) August 28, 2022

Az eset után Alonso a csapatrádióban idiótának nevezte Hamiltont, majd amikor a következő körben elment a pálya mellett veszteglő Mercedes mellett, gúnyosan odaintett, mintha csak azt üzenné: a karma lecsap, ha Fernandóval ujjat húzol.

Alonso waving to Hamilton after the crash pic.twitter.com/mBJv2JhhmQ

— F1 MEMES (@f1trolls_) August 28, 2022