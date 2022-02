Nehéz mit mondani a jamaicai DJ olimpiai sífutamára

Svájci siker óriás-műlesiklásban, az izraeli színekben versenyző Szőllősi Barnabás a 22., Kékesi Márton pedig a 34. helyen végzett.

Megnehezítette az alpesi sízők dolgát a szakadó hóesés vasárnap a téli olimpián, a férfiak óriás-műlesikló számában a második futamot tolni is kellett, míg egy női edzést inkább töröltek. Nagy bukások és meglepetések is voltak, a győzelem végül a nyomást a nagy izgalmak ellenére is elbíró Marco Odermatté lett, míg a dobogóra még a szlovén Zan Kranjec, valamint a francia Mathieu Faivre ért még oda.

Történelmet is láthattunk, ugyanis az olimpiák történetének első jamaicai sízője is teljesítette a versenyt. Aki civilben egyébként DJ.

A 37 éves Benjamin Alexander 2015-ben állt először sílécre, miután egy kanadai hegyre hívták, hogy zenéljen. 2018-ban nézőként ott volt a phjongcshangi téli olimpián, ahol látta, hogy Jamaica három sportolóval vett részt a dél-koreai játékokon. Ezt követően utánajárt annak, mi kellene ahhoz, hogy Pekingre ő is kvalifikálni tudjon, több edzővel is együtt dolgozott, az amerikai Gordon Gray egyenesen azt mondta neki, hogy

A tiéd a legrosszabb technika, amit valaha láttam.

Alexandert mindez nem zavarta, majd azon a liechtensteini versenyen biztosította be az indulási jogát, amit rengeteg kritika ért, amiért versenyképes indulókat ütött el az olimpiától, és amivel ebben a cikkünkben foglalkoztunk bővebben:

Benjamin Alexanderen látszott, hogy csak pár éve síel, a célba érők közül az utolsó, a 46. lett. Bő egy perccel maradt el a győztestől, de az utolsó előtti mögött is több mint 21 másodpercet kapott.