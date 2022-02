„Könyörgöm, hadd örüljenek a kicsik is” – kiskapukon át csalták be magukat az olimpiára

Ha a pekingi olimpia alpesi síversenyeinek közvetítése során mexikói, ghánai vagy kelet-timori versenyzőket lát, az nem a véletlen műve. Az egzotikus országok versenyzői nem hivatalos csapatba tömörülve, egymást segítve mindent feltettek arra, hogy téli olimpián szerepelhessenek. Hogy kicsit csaltak hozzá, azt csak azért tehették meg, mert a nemzetközi szövetség szabályai erre lehetőséget adtak. Az osztrák felháborodás viszont várhatóan szabálymódosítást eredményez majd.

Az elmúlt évtizedekben a couberteni eszme egyre inkább értelmét veszítette, de a profi és profitorientált világban még mindig akadnak olyan sportemberek, akikben továbbra is él a „nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos” elv. Így aztán szinte minden olimpián szurkolhatunk olyan esélytelen sportolóknak, akik – kis túlzással – egy háztömbkerülő versenyen sem indulhatnának, azonban a meglévő kiskapuk és a felzárkóztatás jegyében mégis megmutathatják magukat a világnak.

Ki ne emlékezne az egyenlítői-guineai úszóra, Eric Moussambanira, aki Sydney-ben 100 méteren majdnem belefulladt a medencébe? Vagy Michael Edwardsra, közismertebb nevén Eddie-re, a sasra, aki szódásüveg vastagságú szemüvegével és gyengécske teljesítményével is az 1988-as téli olimpia hőse lett, csakúgy, mint a jeget alig-alig látott jamaicai bobcsapat?

Idén is lesznek ilyen esélytelen, csetlő-botló emberkék, ám a kvalifikációban olyan dolgok történtek, amelyek kis híján befolyásolták a nagy nemzetek sportolói létszámát is.

Ausztria például úgy kalkulált, hogy 11 férfi alpesi sízővel képviseltetheti magát, de két hete kiderült, hogy mindössze kilencen mehetnek. Ez azt jelentette volna, hogy a vb-bronzérmes Max Franz, a junior vb-ezüstérmes Fabio Gstrein vagy a vébén 9. Stefan Brennsteiner nem utazhatott volna Pekingbe.

De mi történt?

Egy kis ügyeskedés

A kvalifikációs szabály szerint 2020 júliusától indult a FIS pontszerzési időszaka, a kvalifikációs időszak 2022. január 16-án, a név szerinti nevezés 2022. január 24-én zárult le. Az úgynevezett nemzeti alapkvótához, azaz egy-egy férfi vagy női kvóta megszerzéséhez a sportolóknak 160 pont alatt kellett teljesíteniük (minél jobban szerepel valaki, annál kevesebbet kap), elég bonyolult számítások alapján.

Hiszen minden verseny más, számít, hogy milyen erősségű sízők indulnak, hogy egy adott versenyen ki mennyivel marad el a győztes mögött. Akiben van egy kis segítő szándék, még vissza is fogja magát, és nem száguld tiszta erőből, ezzel is segítve az esélytelenebbeket.

A kvótaszerzés így sem sikerülhet mindenkinek, de azért vannak kiskapuk. Például: ha a határidő előtti utolsó napokban rendeznek néhány furcsa versenyt.

Ez történt a liechtensteini Malbun síközpontban is, ahol a nemzetközi szövetség (FIS) égisze alatt január 12-én és 13-án zajlottak a Zöld-foki-szigetek és Jamaica nemzeti felnőtt és juniorbajnokságai.

A Malbun Exotic Nations Cup elnevezésű versenyen mindössze tíz versenyző indult (további heten neveztek ugyan, de nem álltak rajthoz) két óriás-műlesikló számban, olyan téli sportban esélytelen országok képviselői vettek részt, mint Ghána, Marokkó, Jamaica vagy Szaúd-Arábia.

A kiskapu adott volt, ezzel a résztvevők éltek is. Az eredeti tervek szerint alpesi síben 306 (nemzetenként legfeljebb 22, azaz 11 nő és 11 férfi) sportoló indulhatott, de minden olyan kis nemzet, ahol legalább egy sportoló megfelelt az alapvető alkalmassági követelményeknek, illetve a FIS által előírt maximális pontszám alatt volt, jogosult a részvételre.

Márpedig ezek az esélytelen, felzárkóztatásra váró sportemberek az esélyesebbektől vettek el így helyeket, hogy a 306 fős létszámba beleférjenek.

Az osztrákok pórul is jártak, a helyi síszövetség emiatt felvilágosítást kért a nemzetközi szövetségtől és manipuláció gyanúja miatt vizsgálatot kezdeményezett.

„A FIS tudott a vádakról, a szakértők egyetértettek abban, hogy valami történhetett” – mondta Anton Giger, az osztrák szövetség sportigazgatója.

Általában nem fordítunk különösebb figyelmet az ilyen versenyekre, de ha a legjobbjaink közül néhánynak otthon kell maradniuk, mert az alapkvótákat manipulálták, az komoly probléma

– tette hozzá.

Megkegyelmezett a NOB

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az FIS kérését elfogadva hozzájárult alpesi síben a négy extra kvóta kiosztásához.

A NOB közleményben jelezte, hogy az indulási helyek bővítését azért kérte a síszövetség, mert „tájékoztatása szerint néhány olimpiai kvalifikációs viadal eredményét jelenleg felülvizsgálják.” A vizsgálódás végén elképzelhető, hogy változtatni fognak a kvótát szerzett sportolók listáján. A NOB hozzátette, az érintett sportolók érdekében engedélyezi a négy újabb kvóta kiadását.

A nemzetközi szövetség közölte, hogy a nagy alpesi nemzetek versenyzői kapták a kvótákat: a franciák és a németek egyet-egyet, az osztrákok kettőt. Az osztrák válogatott közösségi oldalán meg is jelent, hogy Stefan Brennsteiner és Max Franz is csomagolhat a kínai útra. Az olaszok viszont kimaradtak, így tőlük az öt számban összesen csak hét férfi síelő indulhat el Tokióban, és a pontszerzére is esélyes síelők maradnak otthon.

Alpesi síben így 310 versenyző állhat rajthoz Pekingben, ahol olyan országok képviselői is megmutathatják magukat, mint Jamaica, Szaúd-Arábia, India, Brazília, Ghána, Haiti vagy a Fülöp-szigetek.

Magyarországot Kékesi Márton és Tóth Zita képviseli majd a jövő pénteken kezdődő téli játékokon.

Mexikói herceg magyar felmenőkkel

De nézzük, kik azok a versenyzők, akik a liechtensteini versenyen top tízbe jutottak, és annak köszönhetően Pekingben is ott lehetnek.

A legismertebb név egy magyar felmenőkkel rendelkező herceg, Hubertus von Hohenlohe, aki 62 éves kora ellenére is nekivágna a versenynek (bár egyelőre csak tartalékszerep hárul rá, akadt ugyanis jobb mexikói síző). Az 1959. február 2-án született sportember ükapja anyai ágon az a Festetics Tasziló herceg volt, aki a keszthelyi kastélyt és parkját a ma ismert méretére kibővíttette.

1982 óta összesen hat olimpián és 19 világbajnokságon vett részt, a legjobb eredménye a 26. hely volt (négyszer is), de még a nyolcvanas években.

„A liechtensteini versenyek teljesen normálisak voltak, nem tudom, miért gondolják az osztrákok, hogy csaltunk. A kis nemzetek és az egzotikumok nagyon fontosak az olimpián, ez adja meg a szellemiségét. Minden nemzet összejön, és együtt ünnepel. Az a probléma, hogy az osztrákok felveszik a nemzeti szemüveget. Egyébként is szinte csak egymással versenyeznek.

Könyörgöm, legalább négyévente hadd örüljenek a kicsik is. Ne feledjük, hogy az emberek szeretik az esélytelenebbeket

– nyilatkozta.

Végre sikerült a ghánai kvalifikációja

A 43 éves ghánai Carlos Mäder évek óta Svájcban él, négy éve is megpróbálkozott a kvalifikációval, de akkor lemaradt a phjongcshangi játékokról. Most azonban valóra válhat az álma.

„Annyira büszke vagyok, hogy ghánai színekben indulhatok óriás-műlesikláson, megtiszteltetés, hogy vihetem a zászlót a megnyitón. Hosszú, nehéz, de izgalmas utazás volt az elmúlt 4–5 évben, hálás vagyok, hogy a csodálatos élményeket és életre szóló barátságokat szerezhettem” – üzente az Instagram-oldalán.

A Nemzetközi Síszövetség szerint Mäder 2017-ben indult el az első FIS-versenyén, és a 46. helyen végzett. Első vébéjén, 2019-ben a 106. lett.

Kelet-Timor büszkeségének sokan hálálkodhatnak

Yohan Goutt Goncalves 2014 és 2018 után harmadszor szerepelhet olimpián, Kelet-Timor büszkeségének több sporttársa is sokat köszönhet.

„Már 15 éves koromban az volt a célom, hogy Kelet-Timort képviseljem az olimpián, ezért megkérdeztem édesanyámat, hogyan lehetséges ez. Először is létre kellett hoznunk egy síszövetséget” – emlékezett vissza. A NOB segített, az új síszövetség pedig nemcsak hazai siker volt, de a határokon túl is befolyással bírt.

Goutt olyan országok síelőivel kezdett barátkozni, akiknek szintén nem volt komoly olimpiai előtörténete. A jamaicai Benjamin Alexanderrel, a ghánai Mäderrel, illetve marokkói és tajvani társával egy olyan nem hivatalos egzotikus sícsapatot hozott létre, amely az olimpia szellemében él.

„Megvizsgáltuk azokat a versenyeket, amelyeken jó lenne pontokat szerezni, és úgy döntöttünk, hogyha együtt utazunk oda, akkor megoszthatjuk a szállás, az étkezés és a kisteherautók bérlésének költségeit is. A tapasztalatainkra támaszkodva igyekszünk a lehető legjobb módon edzeni, segítjük egymást, és reméljük, hogy mindenki eléri a céljait.”

Goutt néhány FIS-versenyt is szervezett, köztük volt egy, amelyet tavaly novemberben Dubaiban rendeztek, ő például azon kvalifikálta magát a pekingi játékokra.

Egy nap Kelet-Timorban voltam, és valaki megkérdezte, honnan jöttem. Azt válaszoltam, hogy francia-timori vagyok. Az illető azt mondta nekem, ismer egy másik francia-timori embert, egy alpesi sízőt, akire nagyon büszke

– mesélte hozzátéve, ez az egyszerű anekdota a bizonyíték arra, hogy bár az arcát nem ismerik, mégis nevet szerzett magának.