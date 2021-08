Nem bírt a világbajnokkal a röpiválogatott

A magyar női röplabda-válogatott 3-0-ra kikapott vasárnap a világbajnok, címvédő és társházigazda Szerbiától az Európa-bajnokság belgrádi nyolcaddöntőjében, így kiesett. A szerbek a nyolc között szerdán a – horvátok ellen nyertes – franciákkal találkoznak a szombatig tartó, 24 csapatos, bolgár, horvát, román, szerb közös rendezésű kontinensviadalon.

A magyar válogatott a csoportjából egy győzelemmel és négy vereséggel, öt ponttal jutott tovább: Szlovákia 3-1-es legyőzése után a svájciaktól 3-2-re, az olaszoktól 3-0-ra, a horvátoktól 3-1-re kapott ki, majd a fehéroroszok ellen ismét öt játszmában maradt alul.

Jakub Gluszak szövetségi kapitány a mérkőzés előtti utolsó edzésen annyit kért játékosaitól, élvezzék a világsztárok elleni összecsapást, mert nem biztos, hogy lesz még lehetőségük ilyen ellenféllel szemben, ekkora közönség előtt pályára lépni. A magyarok legutóbb a 2015-ös kontinenstornán tudtak továbbjutni a csoportjukból, két, illetve négy éve ez nem sikerült.

A házigazda, az előző két Európa-bajnokság, valamint a 2018-as világbajnokságon is aranyérmes szerbek veretlenül jutottak tovább csoportjukból, igaz, az oroszok ellen csak 3-2-re nyertek. Szövetségi kapitányuk, Zoran Terzic 2002 óta irányítja a válogatottat, amely az elmúlt közel húsz évben egy-egy olimpiai ezüst- és bronzérmet is szerezett, az Eb-ken pedig további egy aranyat (2011), valamint egy-egy ezüstöt (2007) és bronzot (2015) gyűjtött. Legnagyobb sztárjaik szinte kivétel nélkül a világ három legerősebbnek számító bajnokságában, a török, az olasz és az orosz élvonalban röplabdáznak, de még közülük is kiemelkedik Maja Ognjenovic és Tijana Boskovic.

Előbbi feladóként és csapatkapitányként 37 évesen is nagyszerűen játszik, a válogatott mellett klubcsapatainak is vezére: Bajnokok Ligája-ezüst és bronzérmes, orosz, lengyel és török bajnok, CEV Kupa-győztes, az Eb-ken négyszer választották meg a legjobb feladónak.

Az MTI tudósítása szerint Boskovic 24 éves kora ellenére talán még nála is nagyobb sztár: a 193 centis, boszniai születésű feladóátló 2015 óta a török Eczacibasi légiósa és a világ egyik legjobban kereső röplabdázója. Az elmúlt két Eb-n, valamint a világbajnokságon is őt választották a legértékesebb játékosnak.

A találkozó alaphangját Boskovic adta meg egy remek ütéssel, a magyarok hátránya pedig az első perctől fogva folyamatosan nőtt. A szerbek támadásban és blokkteljesítményben is a Gluszak-csapat fölé nőttek, ráadásul a nyitásaik is életveszélyesek voltak. A magyarok kapitánya cserékkel próbálkozott, és bár 19-6-is vezetésnél benne volt, hogy a szerbek simán kerülnek előnybe, a nemzeti csapat Németh Anett és Kiss Gréta vezérletével tudott kozmetikázni az eredményen.

A második szett elején többször is vezetett a magyar válogatott, amely egyáltalán nem vallott szégyent és sokáig méltó ellenfele tudott lenni világklasszis riválisának. A hazaiak 11-10-es vezetésük után ritmust váltottak és 17-11-re elhúztak, de a magyar válogatott bátor, harcias, olykor pedig okos játékkal ezúttal sem adta könnyen magát: Bagyinka, Németh és Kiss is remekül röplabdázott, többször meglepte a szerbeket, akiknél Terzic egy vitatott ítélet után a palackját rugdosva hosszú percekig vitatkozott a játékvezetőkkel – a több mint hatezer fős közönség hangos pfujolása közepette. A pályán ebben a játszmában is érvényesült a papírforma, a hazaiak 61 perc elteltével megduplázták előnyüket.

A harmadik felvonásban is remekül küzdött a vendégegyüttes, amelynek tagjai igyekeztek minél inkább meghosszabbítani a mérkőzés jelentette élményt. A technika többször megtréfálta a zsűriasztalnál ülőket – a hivatalos eredményjelző többször is elromlott -, így volt, hogy hosszú percekig állt a játék, a játékosok ilyenkor jobb híján egy helyben ugrálva próbálták az izmaikat melegen tartani. A hajrá hétpontos szerb előnyről kezdődött, és bár a magyarok az utolsó labdamenetig küzdöttek, a vereséget nem tudták elkerülni.

A 91 perces mérkőzés legeredményesebb játékosa Boskovic volt 19 ponttal, a magyaroktól Németh 14 pontig jutott.

Nxolcaddöntő Szerbia-Magyarország 3-0 (20, 19, 17) Magyarország: Pallag 2, Gyimes 2, Németh A. 14, Szakmáry 10, Pekárik 3, Király-Tálas, csere: Tóth F., Juhár (liberók), Kiss G. 9, Bagyinka 2, Török, Vezsenyi, szövetségi kapitány: Jakub Gluszak