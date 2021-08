Kikapott, de még mindig továbbjuthat az Eb-n a női röplabda-válogatott

A magyar női röplabda-válogatott 3-1-re kikapott a házigazda és veretlen horvát csapattól az Európa-bajnokság zadari C csoportjának negyedik fordulójában.

A magyar válogatott pénteken Szlovákia 3-1-es legyőzésével kezdte szereplését a tornán, szombaton 3-2-re kikapott Svájctól, majd vasárnap a vb-ezüstérmes olaszokkal szemben három játszmában maradt alul.

A házigazda és a találkozó előtt veretlen, már biztos továbbjutó horvátokkal ezen a nyáron kétszer is összecsaptak a magyarok: az Európa-ligában Prágában a nyitónapon 3-2-re a magyarok nyertek, majd a zárónapon a horvátok 3-0-s sikerrel vágtak vissza. A riválisnál a Coneglianóval idén Bajnokok Ligája-győztes olasz Daniele Santarelli a szövetségi kapitány, a keretben pedig több, korábbi magyarországi légiós is szerepel: Ema Strunjak és Nikolina Bozicevic a Vasasban, Lucija Mlinar Békéscsabán, Karla Klaric pedig a viharsarok mellett Nyíregyházán is játszott korábban.

A magyarok lengyel szövetségi kapitánya, Jakub Gluszak az olaszok elleni felforgatott felállás után visszatért alap kezdőjéhez, és a horvátok is a lehető legerősebb felállásukban léptek pályára. A találkozó elején a magyarok koncentráltan és ponterősen röplabdáztak, és mivel az ellenfél játékosai sokat hibáztak, vezettek is.

A játszma derekán a horvátok a csapatkapitány Samanta Fabris vezérletével magukra találtak, és előbb az ő ászával négypontos hátrányról egyenlítettek, majd mivel a magyarok nyitásfogadásába rengeteg hiba csúszott, szettelőnybe kerültek.

A második játszmát is a magyarok kezdték jobban, Németh Anett támadásban és blokkban is jól teljesített, és mivel akadtak társai a pontszerzésben, így a válogatott ismét négypontos előnyt épített ki. A horvátok 14-nél azonban megint utolérték Gluszak csapatát, amely azonban meg tudott újulni, ezért újra ellépett négy ponttal. A hajrában a magyarok megőrizték előnyüket, a horvátok pedig először veszítettek szettet az Eb-n.

A harmadik felvonás első harmada fej fej melletti küzdelmet hozott, mert mindkét csapat kevés hibával röplabdázott. Tíznél még egyenlő volt, de a horvátok a BL-győztes center, Bozana Butigan akciója után hárommal megléptek, majd előnyüket folyamatosan növelve ismét megszerezték összetettben a vezetést. A magyaroknak ebben a szakaszban alaposan meggyűlt a baja a támadások befejezésével, ráadásul a rivális játékosai kiváló nyitásaikkal is gyakran zavarba hozták a válogatott tagjait.

A negyedik szettre összeszedte magát Jakub Gluszak csapata, melyben ekkor már az újpesti Bagyinka Fanni irányított. Egy-kétpontos magyar vezetést után ismét nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak a hazaiak, akiknek nyitásaival nem igazán tudtak mit kezdeni Pallag Ágnesék. A hajrában a hatpontos különbséget háromra faragta a magyar csapat, ennél közelebb viszont nem tudott kerülni, így a horvátok megérdemelten szerezték meg negyedik győzelmüket a tornán.

A 82 perces mérkőzés legeredményesebb játékosa Fabris volt 18 ponttal, a magyaroktól Németh 17 pontig jutott.

Találkozó utáni értékelésében Gluszak azt mondta az MTI-nek, hogy a vereség ellenére sem teljesen elégedetlen, mert a keretből majdnem mindenki megmutatta, hogy számíthat rá.

A torna előtt is azt mondtam, az egyik legnagyobb erősségünk, hogy 14 harcra kész játékosunk van. Ma is a buta hibákkal volt a legtöbb problémánk, ezen holnapig meg kell próbálni javítani

– mondta a tréner. A fehéroroszok elleni sorsdöntő mérkőzésre utalva kiemelte, azon lesznek, hogy utazhassanak belgrádi nyolcaddöntőre.

A mezőny legjobb magyar játékosa, Németh Anett abban látta a vereség okát, hogy a hullámvölgyeik alkalmával túl hosszú időre beragadtak egy-egy állásba, ez pedig ilyen csapatok ellen nem fér bele.

„Annak örülök, hogy a Svájc elleni mérkőzés után megint jó teljesítményt tudtam nyújtani, de azt is tudom, hogy még ennél is jobb játékra vagyok képes” – fogalmazott a 21 éves feladóátló, aki tavaly novemberben súlyos térdsérülést szenvedett, azóta most játszik először tétmérkőzésen.

A fehéroroszok elleni mérkőzéssel kapcsolatban azt mondta, fontos lesz, hogy ha rontanak is, gyorsan túl tudjanak lépni, az egyik hibát ne kövesse majd több másik. „A lábam eddig jól bírja a terhelést, remélem, az ötödik meccsen sem lesz semmi problémám” – zárta értékelését a német Potsdam légiósa.

A magyar csapatnak egy győzelem mellett ez már a harmadik veresége volt, ám szerdán a Fehéroroszország elleni, 18 órakor kezdődő zárómeccsen még kivívhatja a továbbjutást.

eredmény, 4. forduló, C csoport: Horvátország – Magyarország 3-1 (19, -21, 17, 21)

Magyarország: Pallag 10, Gyimes 9, Németh A. 17, Szakmáry 1, Pekárik 8, Király-Tálas 1. csere: Tóth F. (liberó), Török 7, Kiss G., Bagyinka 1, Vezsenyi, Szűcs K. Szövetségi kapitány: Jakub Gluszak