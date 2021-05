Egymást csépelték a nézők a korábbi bokszvilágbajnok meccsén

Andy Ruiz Jr. nevét akkor ismerte meg a sportvilág, amikor a nehézsúlyú ökölvívó 2019 júniusában kiütötte Anthony Joshuát.

Ruiz győzelme azért is volt hatalmas szenzáció, mert Joshuát előzetesen mindenki sokkal esélyesebbnek tartotta, és aztán a visszavágón a brit klasszis már sokkal összeszedettebb volt, és egyhangú pontozással győzte le Ruizt.

A mexikói származású, de amerikai színekben versenyző Ruiz másfél év után bokszolt újra, és a Chris Arreola elleni találkozó előtt nagyon komolyan vette a felkészülést, lefogyott például 25 kilót.

Mielőtt Ruiz és Arreola összecsapott volna, a lelátón már elcsattant néhány pofon, mivel egy incidens miatt egymásnak esett néhány szurkoló.

Boxing Fans Slugging it out at the stands, before Andy Ruiz jr vs Chris Arreola fight 😂 😂. #fightinggist #boxing #AndyRuizJr #RuizArreola #fightnight #fightfans #FightNews #fightweek pic.twitter.com/diy9fQVZh9

— Fighting Gist (@FightingGist) May 2, 2021