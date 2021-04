Helyszíne már van a legjobban várt bokszmeccsnek, időpontja még nincs

Tyson Fury promótere, Robert Arum kedden tette közzé, hogy a szaúd-arábiai Dzsiddában lesz az első Anthony Joshua elleni mérkőzés.

Anthony Joshua vs Tyson Fury Location Confirmed: Saudi Arabia By Arum & Hearn Boxing Talk with Raphie #263​ #RDCR​ #AnthonyJoshua​ #TysonFury​ #Undisputed​ #SaudiArabia​ #confirmed​ #EddieHearn​ #BobArum​ #AJbxng​​ #TheGypsyKing​ ​Tune in

📽️https://t.co/eK0ij8C5ES📽️Click play 🥊 pic.twitter.com/lkvuaIvgVE

— Raphael Dawkins Combat Radio (@ukraph) April 20, 2021