Helyet csinált magának a kerékpáros a Tour sprintbefutóján, de lebukott

Caleb Ewan nyerte szerdán a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 11. szakaszát, amelyen Primoz Roglic megtartotta első helyét az összetettben.

A Chatelaillon-Plage és Poitiers közötti 167,5 kilométeres etaputolsó két kilométerénél együtt volt a főmezőny, így a várakozásoknak megfelelően sprintbefutó döntött. A rendkívül szoros hajrában négyen voltak versenyben az etapgyőzelemért, végül a harmadik szakaszon is első ausztrál Ewan haladt át elsőként a célvonalon a háromszoros világbajnok és a negyedikként célba érő Peter Sagan, illetve a zöld trikós ír Sam Bennett előtt.

Csakhogy Sagant a videofelvételek vizsgálata után a csoport végére, vagyis a 85. helyre sorolta. A szlovák versenyző Wout van Aertet tette odébb vállal, de lebukott. A felvétel azóta bejárta a netet, a kordonhoz közel, jobb szélen, fehérben látható rajta Sagan:

#TDF2020

After a jury’s decision, Peter Sagan is relegated and @WoutvanAert has finished third on the stage.

Right call? pic.twitter.com/ZupKosPLeV

— ITV Cycling (@itvcycling) September 9, 2020