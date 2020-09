Tönkreverte a Tour-mezőnyt a kazah szökevény

Alekszej Lucenko nyerte csütörtökön a Tour de France országúti kerékpáros körverseny hatodik szakaszát, amelyen Adam Yates megtartotta az összetettben élen állónak járó sárga trikót. A Le Teil és Mont Aigoual közötti 191 kilométeres etapon a győztes egy szökevénycsoportból került ki, amelyből a kazah kerekes bírta a legjobban az 1560 méter magasan lévő célba vezető emelkedőt.

Lucenko végül 55 másodpercet adott a másodikként célba érő Jesús Herradának, a mezőny többi része pedig már két percen túl fejezte be a szakaszt.

🔝 Relive Stage 6 final kilometer and the solo victory of @AlexeyLutsenko3 at the top of Mont Aigoual 💪

🔝 Revivez le dernier kilomètre de l’étape 6 et la victoire en solo d’Alexey Lutsenko au sommet du Mont Aigoual 💪#TDF2020 pic.twitter.com/nsPZ0utYlE

— Tour de France™ (@LeTour) September 3, 2020