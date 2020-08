Mick Schumacher kigolyózta saját csapattársát az élről

Páros győzelem helyett egyetlen dobogós hellyel kellett beérnie a Formula-2-es Brit Nagydíjon a Prema Racing csapatának, miután Mick Schumacher és Robert Schwartzman autója összeütközött.

A csapattársak között engedélyezett volt a verseny, azonban Schumacher nagyon agresszívan támadta az orosz pilótát a futamgyőzelemért. A nagy támadásnak az lett a vége, hogy két körrel a nagydíj vége előtt Schumacher későn fékezett és hátulról eltalálta az élen álló Schwartzman autóját.

“¡No te puedo creer!”

Mick Schumacher y Shwartzman tenían el doblete, pero pasó esto… #GBR2movistarF1 pic.twitter.com/aOgFmq7Asv — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) August 9, 2020

A kettős mögött érkező japán Júki Cunoda ezt kihasználva az élre ugrott és végül a versenyt is megnyerte. A Prema behívta két pilótáját a bokszba, Schumacher hamar vissza is tért, de Schwartzman már csak 13. helyen fejezte be a futamot, így aztán pont nélkül végzett.

Schumacher a leintés után nem győzött bocsánatot kérni a rádióban, nem is ünnepelte a dobogós helyezését.