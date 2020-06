A kapitány tudja, kik okoznak kárt a magyar kosárlabdának

A magyar kosárlabda-válogatott remekül kezdte a 2021-es Európa-bajnokság selejtezősorozatát, az esélyesebbnek tartott Szlovéniát és Ukrajnát is legyőzte Ivkovics Sztojan együttese, a kapitány jövője eddig mégis bizonytalan volt. Ivkovics ugyanis az év elején leült a kaposvári kispadra, megszegve szövetségi kapitányi szerződését, ezért most féléves felmondási idejét tölti. Az MKOSZ múlt heti ülése azonban változást hozhat, Ivkovics pedig a DIGI Sport híradójának azt mondta: kész a folytatásra.

Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének a főtitkára a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek megerősítette, hogy megkezdődtek a tárgyalások.

„Az utolsó elnökségi ülésen, múlt héten felhatalmazást kapott az elnök és a főtitkár az MKOSZ elnökségétől, hogy ezeket a tárgyalásokat, illetve a szerződés előkészítését az augusztus 1-től megkezdődő időszakra újra Ivkovics Sztojannal kezdje meg. Én bízom benne, hogy mindenki megnyugvására mind sportszakmai, mind egyéb szempontból gyakorlatilag ez a sikeres munka folytatódhat, amit az elmúlt néhány évben már láthattunk a felnőtt férfi kosárválogatottól.”

A magyar csapatot 2013 óta irányító Ivkovics készen áll a folytatásra, úgy érzi, vele biztosan meg tud egyezni a szövetség.

„Konkrétan nem beszéltünk arról, hogyan lesz tovább, de pénzügyi gondok itt nem lehetnek, mert ebből eddig sem volt probléma, hiszen én a magyarországi kapitányi posztomra megtiszteltetésként tekintek.

Más dolog nem jöhet közbe, hogyha tárgyalni fognak velem, akkor biztosan meg fogunk állapodni

– fogalmazott Ivkovics.

Az 54 éves vezetőedző szerint a kisebb viszály egységesebbé kovácsolta a válogatottat.

„Bebizonyosodott, hogy a válogatott és a magyar kosárlabda is erősebb lett ezután a kis turbulencia után. Nem vesztünk össze, akivel eddig is jóban voltam, akikben bíztam, továbbra is ott vannak. Akikkel eddig sem álltam szóba, mert úgy gondolom, hogy kárt okoznak a magyar kosárlabdának – továbbra is ez a véleményem –, ők ott vannak, én itt vagyok. Az a fontos, hogy a magyar kosárlabda-válogatott működik.

A válogatott nem az enyém, a válogatott nem az MKOSZ vagy bárkinek a tulajdona, a válogatottnak a magyar embereket, a magyar nemzetet kell szolgálnia

– tette hozzá a szakvezető.

