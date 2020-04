Hivatalossá vált, hogy 2020-ban a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt nem rendezik meg a wimbledoni teniszversenyt. Felmerült, hogy esetleg halasztani kellene, de a nyár végén vagy ősz elején már a napsütéses órák száma is kevesebb lesz és nagy a kockázata a sok esőnek, így a törlés mellett döntöttek. 1877 óta csak a két világháború idején nem rendezték meg a tornát.

A nyolcszoros wimbledoni győztes Roger Federer az elsők között reagált a Twitteren a törlésre. Egy szóval (és egy GIF-fel) foglalta össze az érzéseit, azt írta, letört a hír hallatán.

Serena Williams hétszer nyerte meg a női egyest, az amerikai klasszis is tömören értékelt: őt felkavarta a bejelentés.

2019-ben Simona Halep nyert a női mezőnyben, amelyre úgy emlékszik, mint élete egyik legszebb napjára. Őt is elszomorította a hír, ugyanakkor most egy sportnál is nagyobb dologgal néz szembe a világ, Wimbledon és a tenisz is vissza fog térni.

So sad to hear @Wimbledon won’t take place this year. Last year’s final will forever be one of the happiest days of my life! But we are going through something bigger than tennis and Wimbledon will be back! And it means I have even longer to look forward to defending my title 🤗 pic.twitter.com/PmppwUuKtD

— Simona Halep (@Simona_Halep) April 1, 2020