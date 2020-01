A 188 kilós szumós elsírta magát a tornagyőzelmétől

Szép pillanatot hozott a hagyományos újévi szumóverseny Japánban. A tornát meglepő módon az a Tokusorju nyerte meg, akiről mindenki azt hitte, hogy esélye sem lesz. Valószínűleg ebbe ő maga is beletartozott, mert egyszerűen elsírta magát, amikor tudatosult benne, hogy győzött.

Day15. Here we go. Just returned to makuuchi, #TokuShoRyu (R) from the bottom of maegashira, must beat an ozeki, #TakaKeiSho, here or face a playoff against #ShoDai. My face is numb. I can’t take it. #Hatsubasho2020 pic.twitter.com/JgkGGlm568

