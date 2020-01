Nem vállalja az olimpiai selejtezőt a legjobb magyar pingpongos

A világranglistán 38 helyen rangsorolt Póta Georgina nem vállalta az asztaliteniszezők januári olimpiai világselejtezőjét. A 34 éves játékosról már lehetett tudni, hogy Tokióba nem utazik el, mert gyermeket vár, a selejtezőről viszont csak a napokban döntött.

Mostanra eldőlt, hogy Gina nem játszik Gondomarban. Nem a megszokott módon mozog már az asztalnál, teljesen természetesen félti a saját és a baba egészségét, így megbeszéltük, hogy nem játszik a selejtezőn

– idézi az MTI Bátorfi Zoltán szövetségi kapitányt.

Bátorfi szerint a kétszeres Európa-bajnok pingpongozót nem lehet pótolni, így nagyon nehéz feladatot kapott a 44 éves helyettese, Fazekas Mária.

„Rutinos játékosról van szó, a klubcsapatában szép eredményei voltak ősszel a Bajnokok Ligája csoportkörében, nem mellékesen védőjátékosok ellen kifejezetten jól játszik, márpedig a lehetséges ellenfeleink között több ilyen pingpongos is van. A Budaörsben Pergel Szandrával nagyon jó párost alkotnak, ami a válogatottnál is több lehetőséget biztosít majd a számunkra, ez is szerepet játszott a döntésemben”

– érvelt a kapitány.

Az olimpián mindkét nemnél 16 csapat indulhat, a világselejtezőből kilenc együttes kvalifikálja magát, a magyar női együttes az utóbbi viadalon kiemelt lesz. Portugáliában Fazekason kívül Madarász Dóra, Pergel Szandra, Hartbrich Leonie és Nagyváradi Mercédesz alkotja majd a csapatot.

Kiemelt kép: TF-Images/Getty Images