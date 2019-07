Úgy néz ki, a Nike-nál Colin Kaepernick a főnök

Colin Kaepernick története alighanem mindenki számára ismert. Ő az a focista, aki évekkel ezelőtt bevitt a pályára egy általa fontosnak tartott ügyet, mert úgy érezte, máshol már nem hallják meg, amit mondani akar. Az irányító egy NFL előszezon meccsen térdelve hallgatta végig a himnuszt, így próbálta meg felhívni a figyelmet az afroamerikai közösség problémáira, amiről látszólag senki nem akart beszélni az USA-ban. Az ügyből végül országos botrány kerekedett, Kaepernicknek pedig súlyos árat kellett fizetnie a protestálásáért.

A játékos sportkarrierje évekkel a térdelés előtt, 2012-ben ért a csúcsra, az irányító akkor a San Francisco 49ers-t egészen a Super Bowlig vezette, ahol azonban kikaptak a Baltimore Ravenstől.

Kaepernickkel azóta elég nagyot fordult világ.

A botrány utáni években az NFL-csapatok szándékosan mellőzték, senki nem merte leigazolni, mert mindenki félt a vele járó balhétól. Emiatt aztán az egykori focistából mára teljes munkaidős aktivista lett, rendezvényeken vesz részt, jótékonysági esteket tart, teljes erőbedobással az afroamerikaiak egyenjogúságáért harcol.

Kaepernick éveken keresztül próbált visszatérni az NFL-be, de végül nem egy klubtól, hanem a Nike-tól kapott szerződést, ő lett a sportszergyártó Dream Crazy kampányának reklámarca.

A Nike látszólag bátor lépésre szánta el magát, de valószínűleg előzetesen felmérték a közép -és hosszútávú előnyöket/károkat, amit Kaepernick okozhat a cégnek, és ezután az együttműködés mellett döntöttek.

És mint kiderült, jól döntöttek.

A kampány elején sokan, elsősorban jobboldali, konzervatív amerikaiak a Nike ellen fordultak, amiért teret adtak a „himnuszgyalázó” Kaepernicknek, a dühös emberek között akadt olyan is, aki nyilvánosan cipőt égetett.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4

— Sean Clancy (@sclancy79) September 3, 2018