A Nike kiadott volna egy amerikai zászlós cipőt július 4-e alkalmából, de Colin Kaepernick nem tartotta jó ötletnek, így inkább nem adtak ki semmit

Július 4-e alkalmából a Nike kiadott volna egy amerikai zászlóval díszített, ünnepi Air Max 1-et, ám jelenleg úgy néz ki, az egészből nem lesz semmi. A függetlenség napi limitált modell sarkán egy Betsy Ross-féle zászló díszelgett volna, a hírek szerint végül emiatt nem kerülhet boltokba a cipő. Betsy Ross egy zászlókészítő volt, ő varrta meg a ma ismert amerikai zászló első változatát az 1700-as évek végén.

A Nike végül azért nem adta ki a cipőt, mert az egykori NFL-sztár, Colin Kaepernick szerint az afroamerikai közösségben rossz érzést keltett volna a zászló, mivel az abból az időből származik, amikor a rabszolgaság még mindennapos, elfogadott dolog volt.

