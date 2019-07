Élete első Grand Tour-szakaszgyőzelmét a Tour de France-on szerezte

A holland Mike Teunissen nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny első szakaszát szombaton.

Az összetett esélyesek közül a dán Jakob Fuglsang esett az utolsó húsz kilométeren belül, és a jobb könyöke sérült meg, de még így is jobban járt, mint a cél előtt 1,6 kilométerrel kialakult tömegbukók. A bringások egymás hegyén-hátán borultak föl, alaposan szétszabdalva a mezőnyt.

A crash inside the last 2km of Tour de France stage one was the last thing the peloton wanted. This frightening on-board footage shows what it was like for the riders 🎥 #TDF2019 pic.twitter.com/csBA9Qh9eQ

— Velon CC (@VelonCC) 2019. július 6.