Djokovic kihúzta a gyufát a hazafias szerbeknél

Több bírálat is érte hazájában a világelső szerb teniszezőt, Novak Djokovicot, mert a horvát Goran Ivanisevicet is bevette az edzői stábjába a wimbledoni torna idejére.

Vannak lapok, amelyek botrányosnak tartják az együttműködést, mivel az 1990-es évek balkáni háborújában a két ország hadban állt egymással.

A korábbi NBA-játékos, Darko Milicic szerint Djokovic megsértette saját szurkolóit, mivel közöttük vannak olyanok, akiket a háborúban inzultus ért vagy elveszítették szeretteiket.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök békülékenyebb hangnemet használt. Úgy véli, országának jó, ha Djokovic jó kapcsolatban van Ivaniseviccsel, és így a múltbéli konfliktusokat könnyebb leküzdeni.

Szerbiában akkor is bírálták Djokovicot, amikor a tavalyi labdarúgó-világbajnokság alatt közölte, hogy miután a szerb válogatott kiesett, a horvátoknak szurkol majd.

Ivanisevic úgy nyilatkozott a szerb médiában, hogy váratlanul érte a felkérés, amely szerinte is szokatlan.

A wimbledoni teniszbajnokságon címvédésre készülő Djokovic – akinek édesanyja Horvátországban született – jelezte: mindketten olyan országból érkeztek, amelyet úgy hívtak, Jugoszlávia.

„Amikor kissrác voltam, és elkezdtem teniszt nézni, láttam Goran Pete Sampras elleni meccsét. Akkor mindenki Ivanisevicnek szurkolt a mi régiónkban” – fogalmazott Djokovic.

A 32 éves világelső Facebook-oldalán jelentette be, hogy a 2001-es wimbledoni bajnok segíteni fogja őt a mostani torna ideje alatt, és hozzátette, reményei szerint az együttműködésük a jövőben is folytatódik majd. Ivanisevic – aki 1992-ben, 1994-ben és 1998-ban is döntős volt – a Djokovic felkészülését hosszú ideje irányító szlovák Marian Vajdával dolgozik közösen.

Kiemelt kép: GLYN KIRK / AFP