Cori Gauff bejutott a wimbledoni tenisztorna női versenyének harmadik fordulójába. A 15 éves amerikai lány a 2017-ben ugyanitt elődöntős Magdaléna Rybarikovát verte két szettben, 70 perc játék alatt. Gauff a találkozón egyetlen bréklabdát sem engedélyezett ellenfelének, ő maga viszont ötből hármat is kihasznált. Emellett csak tíz ki nem kényszerített hibája volt.

Az amerikai már azzal történelmet írt, hogy a profi érában legfiatalabbként jutott főtáblára Wimbledonban, majd az első fordulóban példaképét, Venus Williamst győzte le. A következő körben Polona Herczog lesz majd az ellenfele, a szlovén meglepetésre a 17. kiemelt Madison Keyst verte.

The journey continues…

15-year-old @CocoGauff beats former #Wimbledon semi-finalist Magdalena Rybarikova in straight sets to book her place in the third round pic.twitter.com/60juztgXej

— Wimbledon (@Wimbledon) 2019. július 3.