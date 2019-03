Cseh László odavágott Chad Le Closnak

Hosszú Katinka pénteken a Trofeo Città di Milano versenyen állt rajtkőre és ha már ott volt, biztató idővel nyert is 200 pillangón (2:09,09), háton (2:12,48) és 400 vegyesen is.

Szombaton folytatódott a verseny, ahol magyar szempontból a nap szenzációját hozta a férfi 200 pillangó, ahol Cseh László legyőzte a szám specialistáját, világ-, és olimpiai bajnokát, a dél-afrikai Chad Le Clos-t és ezzel győzni tudott. Cseh ideje 1:56,60 (Le Clos-é 1:57,23), ami kifejezetten biztató, különösen, ha tudjuk, idén világbajnokságot rendeznek a dél-koreai Kvangdzsuban. A két úszó száz pillangón is összecsapott, ott a dél-afrikai bizonyult jobbnak 31 századdal (52:45 vs. 52:76), míg a magyar úszó harmadik versenyszámában, 200 vegyesen is nyert (2:01,61) .

Hosszú Katinka tőle szokatlan módon szombaton csak egy számban állt rajtkőre, de 200 vegyesen magabiztosan nyert 2:10,46-al.