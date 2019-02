Kicsit összeveszett Hosszú Katinkával a többi úszó, de már szent a béke

Volt egy kis feszültség a magyar úszósportban az elmúlt hetekben. Az történt, hogy a Duna Aréna tornatermét reggelente két és fél órán át csak Hosszú Katinka klubja, az Iron Swim használhatta, a többiek így kiszorultak. Erről mondta február 1-jén a ferencvárosi edzője, Molnár Ákos, hogy „sajnos ott a másik klubbal nem igazán sikerül a konditeremhasználatról megegyezni”.

Ez mindenképp műbalhé. Én beszéltem személyesen Verrasztó Dáviddal és Kapás Boglárka edzőjével, Virth Balázzsal, és minden rendben van köztünk

– nyilatkozta az ügy kirobbanása után Hosszú Katinka.

Szerdán aztán bejelentették, hogy elkészült az új konditerem, így már mindenki akkor tud edzeni, amikor szeretne. Erre mondta azt Verrasztó Dávid, hogy:

Most összevesztünk, de megoldottuk, szent a béke. Mindig lesznek problémák, és nem ez az első ilyen, hogy valakinek nem tetszik valami vagy a mi részünkről, vagy más részéről. Eddig is voltak veszekedések, de szépen lassan megoldódnak a dolgok. Huszonhárom éve ismerem (Hosszú Katinkát), úgyhogy nem hiszem, hogy ez fogja beverni az utolsó szöget a kapcsolatunk koporsójába

– fogalmazott az FTC vb-ezüstérmes úszója a Sport24-nek.

Nekem nem feladatom, hogy kommentáljam ezeket a helyzeteket. Nem is szeretnék se megmondóember, se igazságosztó ember képében feltűnni, nekem az a dolgom, hogy megoldjuk a helyzeteket

– mondta Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, aki valóban a kezébe vette az irányítást, és a közbenjárásával elkészült a második edzőterem. Ezt mostantól a többi úszó is használhatja.

Kapás Boglárka is úgy érzi, hogy mindenképp szükség volt az új edzőteremre, mert csak négy-öt bordásfalon tudtak erősíteni. Ő többnyire saját testsúlyos edzéseket csinál, de azért érezte a hiányát pár dolognak.

Örülünk az edzőteremnek, mert amikor a Komjádiból átjöttünk, tökéletes körülmények voltak a medencét illetően, igazából ez az egy hiányzott nekünk. Köszönjük a Magyar Úszó Szövetségnek és az NSK-nak ezt a lehetőséget

– tette hozzá Virth Balázs, Kapás Boglárka edzője.

Ami sokaknak nem kedvez, hogy a márciusi, vb-válogatónak számító ob előtt mindössze pár héttel készült el az edzőterem. „Én eddig is ezt javasoltam, legelőször hat hónapja, hogy ez lenne a megoldás, sőt többen meg is egyeztünk ebben. Azt nem tudjuk, hogy miért húzódott eddig, de ez van, február van, most már elkezdhetünk szeparáltan dolgozni” – jegyezte meg Verrasztó Dávid.

Az okokról, hogy miért kellett ennyit várni rá, Wladár Sándor korábban a Sport24-nek azt mondta: „Mi is tapasztaltuk ezt, én már októberben, csak a korábbi üzemeltetővel nem volt olyan harmonikus a kapcsolat. A Duna Aréna üzemeltetője az NSK (Nemzeti Sportközpontok) és az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) lett, akikkel rendkívül jó a kapcsolatunk, és ők is érzékelték ennek a helyzetnek a visszásságát.”

A mostani edzőterem-helyzetről pedig már Molnár Ákos edző is elégedetten nyilatkozott:

Minden benne van, amire szükségünk van, amit csak kértünk, úgyhogy nagyon örülünk neki. Szerintem csütörtöktől már itt is fogunk készülni. Egy-két dolog hiányzik, ami tudom, hogy nagyobb volumenű, még gyártásban van, és néhány hetet kell csak rá várni. Nagyon örülünk, nagyon szép lett.

