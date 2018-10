Djokovic félbeszakította a meccset, hogy segítsen egy nézőnek

Magabiztos játékkal, 7-5, 6-1-gyel rendezte le a Joao Sousa elleni mérkőzését Novak Djokovic, így bejutott a 16 közé az 5,4 millió euró (1,7 milliárd forint) összdíjazású párizsi keménypályás férfi tenisztornán. A szerb játékosnak ez már zsinórban a 19. győzelme volt.

A második szettben, amikor a meccs megnyeréséért szervált, akkor Djokovic megállította a játékot. Az egyik néző rosszul lett a lelátón, az ő segítségére sietett, vitt neki egy törölközőt is.

– mondta később Djokovic, akit tapssal jutalmazott a párizsi közönség.

The fans look after Novak, Novak looks after the fans ❤️@DjokerNole #RolexParisMasters pic.twitter.com/LOXzwiKO63

— Tennis TV (@TennisTV) 2018. október 30.