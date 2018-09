Ekkora dilit nem látott még az NHL

Hétfőn a Philadelphia Flyersnek sikerült nem csak a saját szurkolóit, hanem az egész világot meglepnie, amikor bemutatták a hokicsapat új, hét láb magas, narancssárga és szőrös kabaláját, Grittyt (bátor/harcos). Íme:

Join us in welcoming the newest member of the #Flyers Family, @GrittyNHL!!

Learn more about Gritty: https://t.co/eQRwTtD54w pic.twitter.com/njHQO1824b

— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 2018. szeptember 24.