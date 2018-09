Nadal hihetetlenül izgalmas meccsen jutott tovább a US Openen

Egészen elképesztő mérkőzést vívott egymással Rafael Nadal és Dominic Thiem a US Open negyeddöntőjében, végül közel 5 órányi tenisz (4 óra 45 perc) után az első helyen kiemelt spanyol klasszis jutott be a négy közé.

Minden úgy indult, hogy az osztrák 6-0-ra megnyerte az első szettet.

A második játszmában Nadal kiegyenlített a nyert szettek tekintetében, majd a következő is behúzta, ám a negyedik felvonásban ismét Thiem bizonyult jobbnak, ezúttal rövidítésben. A döntő szettben nem hibáztak adogatóként a játékosok, úgyhogy mindent eldöntő tie-break következett, 5-5 után Nadalé volt a következő két poén és így a mérkőzés is.

Sportsmanship of the highest caliber…

Hats off to @RafaelNadal and @ThiemDomi for an enormous effort tonight…

— US Open Tennis (@usopen) 2018. szeptember 5.