Crosby a levegőben ütött gólt – videó

Sidney Crosby ismét bebizonyította klasszisát. A Pittsburgh Penguins klasszisa kiélezett helyzetbe ütött gólt, a New Jersey Devils vendégeként a hosszabbításban. Mindössze 19 másodperc telt el a ráadásból, amikor Crosby kapura lőtt és bár a korong elsőre vasat talált, a kipattanót bravúros mozdulattal pattintotta be az Ördögök hálójába.

The more we watch this goal, the more we can’t believe it. pic.twitter.com/rzFjAB8Wsx

— Pittsburgh Penguins (@penguins) 2018. március 30.