Halálra gázolták az NFL-játékost

Vasárnap reggel életét vesztette Edwin Jackson, az Indianapolis Colts játékosa. A 26 éves linebacker és ismerőse Indianapolis közelében, egy autópályán húzódtak le a leállósávba, mivel Jackson rosszul lett. A két férfi az autó mellett állt, amikor egy pickup halálra gázolta mindkettejüket.

A The Indianapolis Star cikke szerint a gázoló ittas volt és nem volt jogosítványa.

It is with a heavy heart that we share the loss of one of our own.

Edwin Jackson always brought a smile to our locker room and the community. Our thoughts are with his family and friends during this difficult time.

We will miss him greatly: https://t.co/Vuql2FD59R pic.twitter.com/7gVR9PvmuA

— Indianapolis Colts (@Colts) February 4, 2018