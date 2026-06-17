Ezzel az elavult gyakorlattal sose hűtsd a kutyát kánikulában

Közeledik a nyár első nagyon komoly hőhulláma, amikor a háziállatokra is kiemelt figyelmet kell fordítani.

A welovedogz.hu cikkében figyelmeztet: a kutyáknál az egyik legnagyobb veszély a hőguta, aminek bekövetkeztekor a nem megfelelő hűtés az életébe is kerülhet.

Ilyenkor több opciónk is van a kutya hűtésére, de van egy óriási tévhit ezzel kapcsolatban: a vizes törülköző ellenben csak akkor hatásos, ha azt nagyon gyakran cseréled.Ellenkező esetben felmelegedve hőcsapdává válik, és hűtés helyett tovább melegíti a kutya testét.

A helyes eljárás az, ha először bevisszük a napról a kutyát. A régi álláspont szerint a kutyát csakis langyos vagy hűs vízzel szabad hűteni, ám az ezirányú vizsgálatok nem mutattak kockázatot a hideg víz kapcsán sem. A szakemberek szerint a hideg vízbe merítés, valamint a párologtató hűtés a leghatékonyabb a kutya állapotának normalizálásában.

Vízbe merítés esetén az állat feje sosem kerülhet víz alá; emellett a hideg vizes locsolás, valamint a tappancsok, a has, a belső combok és a fülek direkt hűtése is jó módszerek. Ehhez törülközőbe vagy más, vékony textíliába csavart jégakkut is használhatsz, olvasható a cikkben.

Lényeges, hogy minden esetben muszáj állatorvoshoz vinni a kutyát, hogy a doktor folytathassa az állat stabilizálását, valamint a megfelelő vizsgálatokkal kizárja a további lehetséges problémákat.