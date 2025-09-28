Gazként irtjuk a kertekben a tápanyagban gazdag gyógynövényt

Bár a legtöbb kertben gyomként irtják, valójában egy tápanyagban gazdag, sokoldalú gyógynövény a kövér porcsin, amely mind az egészségünk, mind a konyhánk számára értékes kincs lehet, írja a Hóvége.

A cikk szerint kövér porcsin különleges képessége, hogy a legnagyobb nyári hőségben is képes megélni, ráadásul pozsgás leveleivel és szétterülő hajtásaival védi a talajt a kiszáradástól.

Kitérnek rá, hogy régi feljegyzések tanúsága szerint ínséges időkben gyakran fogyasztották, hiszen szinte bárhol megterem, és tápláló leveleivel segített átvészelni a nehéz időszakokat. A népi orvoslás különböző formákban alkalmazta: Kínában láz- és gyulladáscsökkentőként, Indiában és Észak-Amerikában sebek, égési sérülések és bőrproblémák kezelésére, más vidékeken pedig vértisztítóként és skorbut ellen.

A modern táplálkozástudomány is felfedezte, hogy ez a sokak által lebecsült növény rendkívül gazdag tápanyagokban. Húsos levelei és szárai tele vannak vitaminokkal (B-, C- és E-vitamin), valamint ásványi anyagokkal, mint a kalcium, a magnézium, a foszfor, a vas és a cink. Emellett fehérjéket, esszenciális aminosavakat és rostokat is tartalmaz, így hozzájárul az emésztés egészséges működéséhez.

Ízvilága enyhén savanykás, frissítő, ami miatt nyersen salátákba is tehető. Egy kevés hagyma, metélőhagyma vagy fokhagyma remekül kiegészíti, és feldobja az étel ízét. A mediterrán konyhában gyakran használják salátákhoz, joghurtos mártásokhoz, de főzve is nagyon finom. A cikkben még a porcsinfőzelék receptjét is megosztották.